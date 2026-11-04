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Waschbär-Kontrolle: IZW plädiert für Sterilisation statt Abschuss

Tagesspiegel#42 in Deutschland
Waschbär-Kontrolle: IZW plädiert für Sterilisation statt Abschuss
Leibniz-Institut · Waschbären · Berlin
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Das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung warnt vor dem Abschuss von Waschbären in Deutschland und empfiehlt eine kontrollierte Sterilisation als langfristige Lösung zur Bestandsregulierung.

Das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung ( IZW) in Berlin hat eine klare Strategie zur Regulierung der wachsenden Waschbär-Population in Deutschland vorgelegt. Wissenschaftler fordern ein Ende der wahllosen Jagd und plädieren stattdessen für langfristige Geburtenkontrolle, um die Bestände nachhaltig zu stabilisieren.

Sterilisation statt Abschuss

Der Abschuss von Waschbären ist nach Ansicht des Forschungsteams keine effektive Lösung, da dies die Fortpflanzungsraten der Tiere sogar erhöht und den Appetit auf menschliche Nahrung verstärkt. Das IZW empfiehlt stattdessen, die Tiere unfruchtbar zu machen, entweder durch chemische Injektionen oder chirurgische Eingriffe. Diese Methode hat sich bereits erfolgreich beim Management streunender Hunde und Katzen bewährt und soll nun auf Waschbären übertragen werden.

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Konkrete Maßnahmen in Städten

In städtischen Gebieten oder an großen Seen, wo sich viele Tiere konzentrieren, können Lebendfallen und automatisierte Fütterungssysteme mit Gesichtserkennung eingesetzt werden. Diese Systeme ermöglichen die gezielte Gabe von Kontrazeptiva an weibliche Waschbären. Zwar признают die Wissenschaftler, dass diese Methode aufwendig und teuer ist, sie stabilisiert jedoch den Tierbestand und führt langfristig zu einem Rückgang.

Ökologische Folgen und Risiken

Weniger trächtige Weibchen und Jungtiere bedeuten weniger Futterbedarf und somit weniger geplünderte Vogelnester und gefressene Lurche. Dies kann einen Beitrag zum Schutz besonders sensibler Arten leisten, so das Autorenkollektiv im IZW. Allerdings fehlen empirische Nachweise dafür, dass der Waschbär als unspezialisierter Allesfresser Populationen dauerhaft unter Druck setzt.

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EU-Liste und aktuelle Bestände

Seit zehn Jahren steht der Waschbär auf der Liste invasiver gebietsfremder Arten der EU, und eine Reduzierung der Bestände ist politisch beschlossen. Allerdings verbietet sich die Jagd mit der Flinte in menschlichen Siedlungen. In Deutschland gibt es inzwischen mindestens 1,5 Millionen dieser Tiere, die oft rudelweise Weinberge und Obstbäume heimsuchen. Die Schäden bleiben dabei meist im Bereich der Bagatellschäden.

Fokus auf Biodiversitäts-Hotspots

Studien zeigen, dass die meisten Waschbären in begrenzten Reviern um Seen streifen, wo sie ein reich gedecktes Buffet vorfinden. Ein Fünftel der Tiere geht jedoch regelmäßig auf Wanderschaft und jagt in Tümpeln und Teichen. An solchen Biodiversitäts-Hotspots, wo überdurchschnittlich viele seltene Amphibien und Vögel leben, sei die gezielte Jagd auf den Bär sinnvoll. Menschliche Eingriffe in die Landschaft stellen jedoch oft eine größere Bedrohung dar als der Waschbär selbst.

Tagesspiegel#42 in Deutschland

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