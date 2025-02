Wäsche riechen nach dem Waschen? So reinigen Sie Ihre Waschmaschine hygienisch

Dieser Artikel erklärt die Ursachen für unangenehme Gerüche in Wäsche, die nach dem Waschen auftreten, und empfiehlt den Sagrotan Hygiene-Reiniger als Lösung zur Reinigung und Desinfektion der Waschmaschine.

Viele Menschen genießen den Duft frisch gewaschener Wäsche. Doch manchmal kann die Wäsche nach dem Waschen unangenehm riechen. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Zum Beispiel war die Waschladung zu groß oder die Wäsche zu lange in der Maschine. Schmutz und Bakterien können sich dort ablagern, besonders wenn häufig bei niedrigen Temperaturen gewaschen wird. Die Feuchtigkeit in der Maschinentrommel begünstigt die Entstehung von Mikroorganismen.

Der Hygiene-Reiniger von Sagrotan befreit eure Waschmaschine von Bakterien und Schmutz und beseitigt somit üble Gerüche. Es ist ein absoluter Bestseller unter den Waschmaschinen-Reinigern und erzielt auf Amazon Top-Bewertungen (4,6 von 5 Sternen). Er entfernt Kalk und Schmutz, auch an unzugänglichen Stellen, sowohl außen als auch innen. Dieser Maschinenreiniger sorgt zudem für eine langanhaltende Frische. Nach der Reinigung mit dem Sagrotan-Reiniger erwartet euch der angenehme Duft von Limetten. Was viele nicht wissen: Um die Maschine hygienisch sauber zu bekommen, benötigt man eine ganze Flasche des Waschmaschinen Hygiene-Reinigers von Sagrotan auf einmal. Am besten passt ihr die Reinigung eurer Waschmaschine an euer Waschverhalten an. Wenn ihr sehr häufig wascht oder sogar täglich, sind zwei Monate sicherlich ein guter Richtwert. Wenn ihr jedoch eher selten wascht, reicht es vollkommen aus, die Reinigung alle 4-6 Monate zu wiederholen. Mit dem Sagrotan Hygiene-Reiniger kann die Waschmaschine sowohl außen als auch innen hygienisch gesäubert werden. Die Reinigung erfolgt in zwei Schritten: zunächst verdünnt ihr 1 Esslöffel (15 ml) Sagrotan mit 200 ml Wasser und nutzt die Flüssigkeit mit einem Schwamm oder einem Tuch, um die gesamte Oberfläche der Maschine von außen zu reinigen. Anschließend gebt ihr den gesamten restlichen Flascheninhalt in die Haupt-Einspülkammer der Waschmaschine und startet einen Hauptwaschgang ohne Vorwäsche bei mindestens 60°C. Ihr solltet nicht mit einer geringeren Temperatur waschen, da die Wirkung des Hygiene-Reinigers andernfalls nicht einsetzt. Der Waschgang sollte natürlich ohne dreckige Wäsche durchlaufen. Mit dem Reiniger von Sagrotan sagt ihr Bakterien und Schmutz den Kampf an und könnt euch in Zukunft auf saubere und frische Wäsche freuen. Damit gehören fiese Gerüche und Gestank endlich der Vergangenheit an





