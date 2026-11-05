Waschmaschinentür nach dem Schleudern: Wie lange sie offen bleiben sollte

Experten und ÖKO-TEST raten, die Waschmaschinentür nach dem Schleudern etwa eine halbe Stunde offen zu lassen, um Schimmel vorzubeugen.

Nach dem Waschgang viele Haushalte die leere Waschmaschinentür sperrangelweit offen, um Schimmel in der Trommel zu verhindern. Die Empfehlung von Experten und dem Testmagazin ' ÖKO-TEST' lautet jedoch, die Tür nicht stundenlang offen zu lassen, sondern einen Mittelweg zu wählen.

Im Kern geht es um die Frage, wie lange die Klappe nach dem Schleudern geöffnet bleiben sollte und welche Schäden drohen, wenn sie dauerhaft offen steht. Die Antwort fällt eindeutig aus: Eine halbe Stunde Lüften reicht in der Regel aus, danach sollte die Tür wieder geschlossen werden.

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Warum eine halbe Stunde Lüften die Trommel schützt

Eine Lüftungszeit von wenigstens einer halben Stunde nach dem Waschgang empfehlen Experten und 'ÖKO-TEST' gemeinsam. Diese Zeit reicht laut den Empfehlungen meist völlig aus, damit die Nässe aus der Trommel und vor allem aus der Gummidichtung verdunsten kann.

Der Hintergrund ist das Klima im Inneren des Geräts. Nach dem Waschgang herrscht in der Trommel ein feuchtwarmes Klima. Bleibt die Tür sofort geschlossen, bildet sich schnell ein feuchter Film aus, der für muffige Gerüche sorgt und das Wachstum von Schimmel begünstigt.

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Die Gummidichtung spielt dabei eine zentrale Rolle, weil sie besonders viel Feuchtigkeit speichert. Wird sie nach dem Schleudern rechtzeitig luftig gehalten, trocknet sie schneller ab. Danach kann die Tür wieder geschlossen werden, ohne dass die Trommel dauerhaft feucht bleibt.

Feuchtigkeit und Staub: Gegensätzliche Risiken bei offener Tür

Die Gefahr einer dauerhaft offenen Tür liegt nicht nur bei den Bauteilen, sondern auch bei der Raumluft. Steht die Tür dauerhaft offen, gelangen Staub und Schmutz aus der Raumluft in die Trommel, wie Experten warnen.

Beide Extreme bergen also Nachteile: Eine sofort geschlossene Tür begünstigt Feuchtigkeit und Gerüche, eine dauerhaft geöffnete Tür begünstigt Verschmutzung. Die von 'ÖKO-TEST' und Experten empfohlene Zwischenlösung soll beide Risiken begrenzen, indem die Lüftung zeitlich begrenzt bleibt.

Die Empfehlung unterscheidet zudem zwischen Trommel und Waschmittelschublade. Für die Schublade gilt laut den Experten ein anderer Ansatz: Sie bleibt am besten dauerhaft einen Spalt offen, damit sie ausreichend belüftet wird.

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Schäden an Scharnieren und Gummidichtungen vermeiden

Eine dauerhaft offene Waschmaschinentür belastet vor allem die Scharniere und die Gummidichtungen. Diese Bauteile sind nach den Angaben nicht für eine dauerhafte Belastung gebaut, weshalb sie mit der Zeit ausleiern können.

Die Folge kann sein, dass die Maschine nicht mehr richtig schließt oder undicht wird. Wer die Waschmaschine über längere Zeit zuverlässig nutzen möchte, sollte deshalb die empfohlene Lüftungszeit einhalten und die Tür danach wieder schließen.

Wer im Raum Platz sparen möchte, kann die Tür alternativ nur einen Fingerbreit aufstehen lassen. Allerdings dauert das Trocknen der Trommel dann länger, wie die Hinweise zeigen. Wer also Wert auf kurze Trockenzeiten legt, sollte die halbe Stunde Lüften mit vollständig geöffneter Tür einplanen.