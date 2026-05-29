Washing Frozen Berries: Should You Wash Frozen Berries Before Eating?

The article discusses the question of whether frozen berries should be washed before consumption. It highlights the importance of heating frozen berries to kill any potential viruses or bacteria, especially for vulnerable populations.

Frische Erdbeeren landen jetzt wieder überall in Kuchen, Bowls und Smoothies. Doch viele greifen auch zu Tiefkühlbeeren. Praktisch, länger haltbar und perfekt für Desserts oder Shakes.

Dabei taucht immer wieder dieselbe Frage auf: Muss man gefrorene Beeren eigentlich waschen? Verbraucherschützer und Behörden raten seit Jahren dazu, tiefgekühlte Beeren vor dem Verzehr zu erhitzen. Der Grund: Auf gefrorenen Beeren und anderen Früchten können Krankheitserreger wie oder Hepatitis-A-Viren sitzen. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Krankheitsfällen im Zusammenhang mit Tiefkühlbeeren.

Ein kurzes Abspülen reicht deshalb nicht aus. Denn Viren lassen sich durch Wasser nicht zuverlässig entfernen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) empfiehlt, gefrorene Beeren vor dem Verzehr ausreichend zu erhitzen. Die Früchte sollten für mindestens zwei Minuten auf etwa 90 Grad erwärmt werden.

Erst dadurch werden mögliche Viren sicher abgetötet. Vor allem für Kinder, ältere Menschen, Schwangere oder Personen mit geschwächtem Immunsystem gilt diese Empfehlung besonders. Frische Erdbeeren aus der Saison sollten dagegen grundsätzlich gewaschen werden.

Allerdings erst kurz vor dem Essen. So bleiben Aroma und Konsistenz besser erhalten. Experten raten außerdem dazu, die grünen Stielen zu entfernen, da sie die Frucht nicht schützen und möglicherweise sogar die Geschmackserlebnisse beeinträchtigen können





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