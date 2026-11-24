Jayden Daniels und die Washington Commanders brechen die Siegesserie der Cincinnati Bengals mit einem letzten Field Goal. Die NFC North rivalität bleibt spannend.

Die Washington Commanders haben die Dominanz der Cincinnati Bengals in einer hochspannenden Partie beendet und den Gegner mit 22:20 besiegt. Dieser entscheidende Sieg stoppte die positive Entwicklung der Bengals, die zuvor eine beeindruckende Siegesserie vorweisen konnten. Die Partie war bis zur allerletzten Minute eng umkämpft und entschied sich erst in den Schlusssekunden zugunsten der Gäste aus Washington.

Es sah für einen Moment so aus, als würden die Bengals ihren Vorsprung sicher nach Hause bringen, doch Jayden Daniels leitete einen entscheidenden Drive ein. Daniels führte sein Team in Field-Goal-Reichweite, was das Spiel wendete und den Commanders den notwendigen Punktgewinn sicherte. Dieser Moment krönte ein Spiel, in dem die Defensivleistung und die Spezialteams den Ausschlag gaben.

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Special Teams entscheiden das Spiel

Der Matchwinner war eindeutig der Kicker der Commanders, der seine Aufgabe unter Druck perfekt erfüllte. Er verwandelte alle fünf Field-Goal-Versuche sowie den zusätzlichen Punkt erfolgreich zwischen die Stangen. Diese Präzision war entscheidend, da das Team insgesamt nur einen Touchdown erzielte. Die Konsistenz bei den Kicks sorgte dafür, dass kein Punkt verschenkt wurde und der kleine Unterschied zum Erfolg reichte.

Quarterback Jayden Daniels präsentierte sich als stabiler Quarterback, der einen fehlerfreien Auftritt hatte. Er erzielte insgesamt 344 Total Yards, wobei 289 Yards auf das Passspiel und 55 Yards auf den Lauf entfielen. Besonders hervorzuheben ist, dass Daniels ohne Turnover blieb, was die Ballbesitzsicherheit des Teams garantierte. Seine Leistung war der Dreh- und Angelpunkt für den Offensivschwung am Ende.

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Neben dem Passing war Daniels auch der beste Läufer seines Teams. Er lief 55 Yards, was nur einen Yard mehr war als der Laufstil von Jacory Crosky-Merritt. Crosley-Merritt war verantwortlich für den einzigen Touchdown der Commanders. Seine Fähigkeit, Punkte zu erzielen, wurde durch die präzisen Pässe von Daniels unterstützt, die die Offensive am Laufen hielt.

Offensive Statistik im Detail

Antonio Williams war der erfolgreichste Receiver der Commanders mit 122 Yards. Seine entscheidende 43-Yard-Reception war der Schlüsselmoment, der das Team in die Nähe des Field Goals brachte. Diese lange Aktion legte den Grundstein für den finalen Spielzug, der den Sieg ermöglichte. Williams' Contribution war unverzichtbar für den letzten Drive, der das Spiel entschied.

Im Gegensatz dazu hatten die Bengals zwar wenig falsch gemacht, scheiterten aber in entscheidenden Momenten. Das Laufspiel der Bengals kam überhaupt nicht in Schwung, da sie nur 30 Yards bei zwölf Laufspielzügen erzielten. Samaje Perine war mit 26 Yards der Leading Rusher, was die mangelnde Durchschlagskraft im Bodenlauf verdeutlichte.

Star Player Ja'Marr Chase unterdurchschnittlich

Superstar Ja'Marr Chase erlebte einen ungewöhnlich ruhigen Abend und konnte seine Erwartungen nicht ganz erfüllen. Von neun Targets konnte er nur fünf Pässe für insgesamt 31 Yards einfangen. Diese unterdurchschnittliche Performance des star wide receiver fehlte den Bengals offensichtlich, um den letzten Drive erfolgreich abzuschließen. Seine Effizienz war nicht ausreichend, um die Defensive der Commanders zu sprengen.

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Der beste Receiver der Bengals war Tight End Mike Gesicki mit 77 Yards. Die Touchdowns für Cincinnati gingen auf das Konto von Tee Higgins und Colbie Young. Trotz dieser positiven Beiträge reichte es nicht, um den Vorsprung zu halten oder das Spiel noch zu drehen. Die Defensive war gefordert, konnte aber die finalen Offensivaktionen der Commanders nicht stoppen.

Auswirkungen auf die Division und Tabelle

Nach dieser überraschenden Niederlage stehen die Bengals weiterhin mit einer Bilanz von 7-3 in der Tabelle. Sie führen die Division weiter an, was ihre starke Position innerhalb ihrer Gruppe bestätigt. Der Siegesserie wurde ein Ende gesetzt, doch der Tabellenführungsanspruch bleibt erhalten. Die Leistung zeigt, dass das Team trotz Rückschlägen wettbewerbsfähig ist.

Die Situation in der Liga wird durch andere Ergebnisse beeinflusst. Die Pittsburgh Steelers verloren unerwartet mit einer Bilanz von 6-4. Dieser Verlust ändert die Dynamik in der gesamten Conference und öffnet die Konkurrenz für andere Teams. Die Commanders nutzen diesen Moment, um sich in der Liga zu etablieren und gegen starke Gegner wie die Bengals zu bestehen.