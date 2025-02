Washington und Moskau planen Friedensdeal für die Ukraine – ohne Europa

Hinter den Kulissen finden Verhandlungen zwischen den USA und Russland über die Zukunft der Ukraine statt. Der ukrainische Präsident, der EU und Nato werden von diesen Gesprächen ausgeschlossen. Ein möglicher Friedensdeal könnte die Ukraine in eine schwierige Lage bringen und die Zukunft Europas in Gefahr bringen.

Washington und Moskau arbeiten an einem Plan für die Ukraine – über die Köpfe des Landes und der Europäer hinweg. Was das für die Zukunft bedeuten könnte. Der russische Präsident Wladimir Putin verhandelt nun mit dem amerikanischen Präsidenten auf Augenhöhe – und kehrt damit auf die Weltbühne zurück. 2015 unterzeichneten der damalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko und Wladimir Putin in Minsk einen Fahrplan zur Befriedung des Konflikts in der Ostukraine.

Der 13-Punkte-Plan sollte das Ende der Gewalt sichern, vergeblich. „Minsk II“ wurde zum Sinnbild für einen fragilen Waffenstillstand und zum Symbol für das, was daraus erwachsen kann, wenn sich eine der Konfliktparteien für unbesiegbar hält: ein heißer Krieg. Zehn Jahre später griff Trump zum Telefonhörer, um mit seinem russischen Amtskollegen zu sprechen. Der ukrainische Präsident versucht zu demonstrieren, dass auch er Teil des Verhandlungsteams ist. Doch noch bevor überhaupt offizielle Gespräche stattgefunden haben, stellt Trump bereits die Leitplanken auf und kommt mit der Forderung, die Ukraine müsse Gebietsverluste hinnehmen. Mindestens ungewöhnlich ist diese Taktik, denn welche Zugeständnisse die Kriegspartei Russland machen soll, bleibt unklar. „Aus meiner Sicht wäre es besser gewesen, über eine mögliche Nato-Mitgliedschaft der Ukraine oder über mögliche Gebietsverluste des Landes erst am Verhandlungstisch zu sprechen - und es nicht vorher vom Tisch zu nehmen“, sagt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bei einem Nato-Treffen in Brüssel. „Es gibt keinen Zweifel daran, dass Trump das Schicksal der Ukraine für die Ukraine verhandeln will“, mahnt auch der demokratische Senator Chris Murphy. Der dänische Geheimdienst warnt sogar, dass günstige Bedingungen für Russland bedeuten könnten, dass dort erhebliche Militärressourcen wieder aufgebaut werden könnten und einen neuen Konflikt – vielleicht sogar mit einem Nato-Staat - in der Zukunft wahrscheinlicher werden lassen. Umso zufriedener klingen die Reaktionen aus Moskau. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte: „Uns imponiert die Haltung der jetzigen Administration deutlich mehr und wir sind offen für einen Dialog.“ Eilig dürfte es Moskau gleichwohl nicht haben. An der Front läuft es derzeit gut für die russischen Truppen, je mehr Gelände sie einnehmen, umso besser die eigene Position am Verhandlungstisch. Für Wladimir Putin bedeutet die aktuelle Entwicklung aber noch etwas anderes: Er kehrt auf Augenhöhe mit dem US-Präsidenten auf die Weltbühne zurück. Die beiden Politiker wollen sich bald persönlich treffen, von einem Termin in Saudi-Arabien ist die Rede. Doch zunächst sollen die Unterhändler weitere Vorlagen ausarbeiten. Mit Spannung wird deshalb die Verhandlungsrunde erwartet. „Wir sprachen über eine Reihe von Themen, die mit dem Krieg zu tun haben, vor allem aber über das für Freitag in München anberaumte Treffen, bei dem Vizepräsident J. D. Vance und Außenminister Marco Rubio die Delegation leiten werden“, schrieb Trump nach einem Telefonat mit Selenskyj auf seiner Plattform „Truth Social“. „Ich bin zuversichtlich, dass die Ergebnisse dieses Treffens positiv ausfallen werden. Es ist an der Zeit, diesen lächerlichen Krieg zu beenden, in dem es massenhaft und völlig unnötig zu Tod und Zerstörung gekommen ist.“ Wer bei den Verhandlungen bislang keine Rolle spielt, sind die Europäer. Obwohl sie seit Monaten vor dem „Szenario Trump“ gewarnt werden, wurden sie vom Vorstoß aus Washington und Moskau kalt erwischt. Von einer „Demütigung Europas mit Ansage“ spricht die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. „Wir brauchen gar nicht über einen Frieden sprechen, wenn Europäer daran nicht beteiligt sind“, sagt Außenministerin Annalena Baerbock. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas betont: „Es ist klar, dass ein Abkommen hinter unserem Rücken nicht funktionieren wird.“ An jeder Vereinbarung müssen auch die Ukraine und Europa beteiligt sein. Doch wie viel Kraft haben die Europäer überhaupt? Können sie eine Friedenstruppe ohne die Amerikaner auf die Beine stellen, so wie Trump das wünscht? Schließlich machte Verteidigungsminister Pete Hegseth den Alliierten unmissverständlich deutlich, dass sich sein Land künftig auf die Bedrohungen durch China konzentrieren wird. „Was die Europäer ad hoc bereitstellen können, würde keinen glaubhaften Schutz bieten“, schreibt die Sicherheitsforscherin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in einer Studi





