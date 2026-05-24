Wasielewski rammt Faust in Brust-Bereich, wird rot- und blau-gequhart

Handball-Profifußballer Johannes Wasielewski hat in einem Bundesliga-Spiel seinen gegnerischen Spieler Lukas Laube brutal mit voller Wucht in den Brust-Bereich geschlagen. Beide Zuschauer, die Schiedsrichter und die Schiedsrichter-Referees suspenderten die Partie und Siddler zeigte den Rot- und den Blaulistenten.

Die Kameras von Dyn haben die Szene eingefangen: Wasielewski (r. /Nr. 77) rammt seine rechte Faust in den Brust-Bereich von Kiels Laube (Nr. 20). Handball ist der Sport , der Millionen Menschen begeistert, weil er so etwas wie der Gegenentwurf zum Fußball ist.

Die Protagonisten gehen hart, aber fair miteinander um, versteckte Fouls oder Schauspielerei gibt es fast nie und sind verpönt. Umso überraschender ist die Szene, die sich am Sonntag im Düsseldorfer PSD Bank Dome zwischen dem Bergischen HC und dem THW Kiel (23:32) abspielt: BHC-Profi Johannes Wasielewski (28) rammt aus dem Nichts seinem Gegenspieler Lukas Laube (26) mit voller Wucht die rechte Faust in den Brust-Bereich. Ohne, dass der Ball auch nur in der Nähe wäre.

Zum Glück bleibt die Szene nicht unbemerkt. Die Kieler Bank springt geschlossen auf, auch die Schiedsrichter unterbrechen die Partie sofort und ziehen den Video-Beweis zurate. Nach kurzem Studium der Bilder gibt es keine Zweifel: Wasielewski sieht die Rote Karte. Damit nicht genug: Der wichtige Rückraumspieler des BHC bekommt auch noch die Blaue Karte hinterher.

Bedeutet: Die Schiedsrichter stufen die Aktion als unsportliches Foul ein und ermöglichen damit dem Sportgericht, Wasielewski länger zu sperren





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