Wasserausfall in Potsdamer Waldsiedlung: Schulen und Anwohner betroffen

Am Dienstagmorgen kam es in der Potsdamer Waldsiedlung zu einem massiven Trinkwasserausfall. Die Netzgesellschaft Potsdam repariert den defekten Knotenpunkt und stellt Standrohre bereit.

Am Dienstagmorgen kam es in der Potsdamer Waldsiedlung, gelegen an der Kreuzung von Vogelsang und Ravensbergweg, zu einem plötzlichen Ausfall der Trinkwasserversorgung. Diese Störung betraf den gesamten betroffenen Bereich und wurde von der Netzgesellschaft Potsdam offiziell bestätigt. Betroffen von der Wasserknappheit ist unter anderem der dort ansässige Schulcampus, der sowohl die Internationale Grundschule als auch die Internationale Gesamtschule umfasst. Die Unterbrechung der Versorgung stellt eine erhebliche Herausforderung für die Bewohner und insbesondere für den Schulbetrieb dar.

Ursachenforschung und technische Reparaturmaßnahmen

Der technische Defekt, der zur Unterbrechung der Wasserversorgung führte, wurde bereits am Vortag identifiziert. Nach Angaben der Netzgesellschaft Potsdam wurde der Schaden am Montagabend gegen 17.45 Uhr festgestellt. Um die Störung schnellstmöglich zu beheben, wurden sofort technische Maßnahmen eingeleitet. Noch in der Nacht zum Dienstag wurden Versuche unternommen, den defekten Knotenpunkt der Leitungsinfrastruktur zu reparieren. Diese nächtlichen Arbeiten waren jedoch aus technischen Gründen nicht erfolgreich und mussten abgebrochen werden.

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Seit Dienstagmorgen wurden die Reparaturarbeiten an der kritischen Infrastruktur wiederaufgenommen und laufen derzeit auf Hochtouren. Ein Sprecher der Netzgesellschaft Potsdam bestätigte, dass die Teams vor Ort mit Hochdruck daran arbeiten, die provisorische Wiederherstellung der Wasserversorgung sicherzustellen. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die Arbeiten im weiteren Verlauf des Tages abgeschlossen werden können. Die Geschwindigkeit der Arbeiten deutet auf eine hohe Priorisierung dieses Falls hin, da es sich um eine zentrale Wohn- und Schulregion handelt.

Kommunikation mit Bürgern und Schulgemeinschaft

Um die betroffenen Bewohner und die Schulgemeinschaft während der Ausfallzeit zu unterstützen, hat die Netzgesellschaft Potsdam konkrete Hilfsmaßnahmen eingeleitet. Im Bereich der Adresse Ravensbergweg 10 wurde ein sogenanntes Standrohr aufgestellt. Dieses Standrohr dient als temporäre Wasserstelle, an der sich Anwohnerinnen und Anwohner eigenständig mit Trinkwasser versorgen können. Der Sprecher der Netzgesellschaft forderte die Öffentlichkeit auf, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen, um die eigene Wasserversorgung sicherzustellen.

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Die Netzgesellschaft Potsdam bittet die direkt betroffenen Bürgerinnen und Bürger sowie die Schulleitungen um Verständnis für die unangenehmen Umstände. Die Kommunikation mit den Betroffenen erfolgt über offizielle Kanäle, um den aktuellen Status der Reparaturarbeiten transparent zu halten. Besonders für die Internationalen Grundschule und die Internationale Gesamtschule stellt die Situation eine besondere Logistikhürde dar, da der Zugang zu sauberem Trinkwasser für den Schulalltag unerlässlich ist. Die Verantwortlichen versichern, dass alle verfügbaren Ressourcen eingesetzt werden, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

Verkehrssperrungen und langfristige Auswirkungen

Neben der Wasserversorgung haben die Reparaturarbeiten auch direkte Auswirkungen auf den Straßenverkehr in der betroffenen Umgebung. Auf Grund der notwendigen Arbeiten an der Leitungsinfrastruktur müssen mit erheblichen Verkehrseinschränkungen gerechnet werden. Die Straße Vogelsang wird im Kreuzungsbereich zum Ravensbergweg vollständig gesperrt. Diese Sperrung ist notwendig, um den Zugang der technischen Fahrzeuge und Mitarbeiter zur defekten Stelle zu ermöglichen und die Sicherheit am Unfall- bzw. Reparaturort zu gewährleisten.

Für Pendler und Anwohner in der Potsdamer Waldsiedlung bedeutet dies, dass alternative Routen gewählt werden müssen. Die vollständige Sperrung der Kreuzung Vogelsang und Ravensbergweg wird voraussichtlich solange bestehen, bis die Notwendigkeit einer provisorischen oder endgültigen Reparatur der Leitung besteht. Die Netzgesellschaft Potsdam wird die Verkehrslage weiterhin engmaschig überwachen und bei einer Fertigstellung der Arbeiten die Sperrung schnellstmöglich aufheben. Die Kombination aus Wasserausfall und Verkehrssperrung stellt eine doppelte Belastung für die lokale Infrastruktur dar, die jedoch durch die konsequente Priorisierung der Reparaturmaßnahmen minimiert werden soll.