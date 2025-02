Wasserkocher-Held jagt bewaffneten Räuber

Ein Späti-Besitzer in Berlin-Oberschöneweide hat einen bewaffneten Räuber mit einem Wasserkocher verjagt. Engin Ö. beschimpfte den Mann mit türkischen Worten, bevor er den Wasserkocher schleuderte und den Räuber am Rücken traf. Trotz des Treffers konnte der Täter fliehen.

Ein freundlicher Späti -Besitzer hat am Freitagabend in Berlin -Oberschöneweide einen bewaffneten Räuber aus seinem Laden verjagt. Der 44-jährige Engin Ö. bediente zwei Kunden, als plötzlich ein junger Mann in einem dunklen Kapuzenpullover in den Laden kam. Der Verdächtige war drei Tage zuvor bereits im Geschäft gewesen und hatte Zigaretten gekauft. Als das Pärchen den Laden verließ, ging der Mann zum Tresen, zog eine Schusswaffe und zielte auf Engin Ö. \u201cGib Geld, gib Geld\u201d, drohte er.

Der Späti-Besitzer, der den Mann kannte, wurde wütend und beschimpfte ihn mit türkischen Worten. Daraufhin griff Engin Ö. nach einem Wasserkocher und rannten zum Tresen. Der Räuber drehte sich panisch um und wollte fliehen, doch der Späti-Besitzer schleuderte den Wasserkocher nach ihm und traf ihn mit voller Wucht am Rücken. Der Täter konnte trotzdem entkommen. Engin Ö. will sich nicht vorstellen, wie er gehandelt hätte, wenn seine beiden kleinen Kinder (2 und 4 Jahre alt), die den Laden oft besuchen, im Geschäft gewesen wären. \u201cDer hätte sein blaues Wunder erlebt, denn wenn es um meine Familie geht, verstehe ich keinen Spaß\u201d, sagt der Späti-Besitzer.





