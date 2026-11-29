Forscher um Chunpeng Xu analysieren 99 Millionen Jahre alten Bernstein aus Myanmar und finden langbeinige Grashüpfer der Familie Hydrelcanidae, die auf Wasser liefen. Die Studie in Proceedings B zeigt einzigartige Anpassungen.

Forscher um Chunpeng Xu haben in 99 Millionen Jahre altem Bernstein aus Myanmar eine bisher unbekannte Art von Grashüpfern identifiziert, die sich auf der Wasseroberfläche bewegte. Die Entdeckung der langbeinigen Vertreter der Familie Hydrelcanidae wird im Fachblatt " Proceedings B" der britischen Royal Society vorgestellt und liefert neue Einblicke in die Ökologie des Erdmittelalters. Die Tiere verfügten über extreme Anpassungen, die sie befähigten, die Oberflächenspannung des Wassers zu nutzen, ohne zu sinken.

Einzigartige Morphologie der Wasserläufer

Die Analyse zeigt, dass die gefundenen Individuen der Familie Hydrelcanidae äußerlich bizarr anmuteten und sich deutlich von modernen Insekten unterschieden. Sowohl vier erwachsene Tiere als auch fünf Nymphen wurden in dem fossilen Material konserviert und bieten einen seltenen Blick in die Entwicklungsgeschichte dieser Gruppe. Die Grashüpfer waren komplett flügellos und besaßen einen relativ kurzen Körperbau, der im starken Kontrast zu ihren Beinen stand.

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Die Extremitäten dieser Urtiere waren extrem lang und dünn ausgeformt, was berechnungen zufolge ermöglichte, dass das Gewicht der Insekten vollständig von der Oberflächenspannung des Wassers getragen wurde. Diese spezielle Körperkonstruktion war notwendig, um in einem Lebensraum zu überleben, in dem Räuber sowohl von unten als auch von oben lauern und die Fortbewegung auf dem Wasser für die meisten Tierarten unmöglich oder hochriskant ist.

Anatomische Spezialanpassungen für das Leben auf dem Wasser

Detailed anatomische Strukturen an den Beinen der fossilen Grashüpfer verdeutlichen, wie effektiv ihre Schwimm- und Laufmechanismen funktionierten. Die Vorderbeine der Tiere wiesen dichte, kammartige Borsten auf, die vermutlich dazu dienten, die Beine wasserabweisend zu machen. Diese hydrophobe Eigenschaft war entscheidend, um die Haftung am Wasserfilm aufrechtzuerhalten und ein Eindringen von Wasser zu verhindern.

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Die Hinterbeine verfügten hingegen über blattartige Dornen, die als Paddel dienten und wahrscheinlich für den Vortrieb genutzt wurden. Diese Kombination aus hydrophoben Borsten an den Vordergliedmaßen und paddelartigen Strukturen an den Hintergliedmaßen bildete ein hocheffizientes System. Die Forschungsergebnisse unterstreichen die Komplexität der evolutionären Lösungen, die Insekten im Mesozoikum für die Nutzung dieser Nische entwickelten.

Evolutive Parallelentwicklungen im Erdmittelalter

Die Studie von Chunpeng Xu und den weiteren Forschenden am Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt deutet darauf hin, dass die Seeoberfläche im Erdmittelalter ein sehr lebendiger Lebensraum war. Aus derselben Zeit und Region könnten vergleichsweise wenige Insekten auf dem Wasser gelaufen sein, doch die gefundenen Fossilien belegen das Vorhandensein spezialisierter Arten. Grashüpfer waren nicht die einzigen Wasserläufer, sondern Teil einer größeren ökologischen Dynamik.

Im Mesozoikum haben mindestens drei nicht miteinander verwandte Insektenstämme unabhängig voneinander Anpassungen zum Laufen auf dem Wasser entwickelt. Neben den heute noch existierenden Wasserläufern (Gerromorpha) waren dies auch die ausgestorbenen Chresmodidae und die neu beschriebenen Hydrelcanidae. Diese konvergente Evolution zeigt, wie stark der Selektionsdruck auf die Nutzung der Wasseroberfläche als Lebensraum und Fluchtmöglichkeit war.

Ökologische Bedeutung und wissenschaftliche Einordnung

Heutzutage sind Insekten der Gruppe der Gerromorpha die einzigen Tiere, die sich längerfristig auf der Oberfläche von Gewässern aufhalten können. Die Entdeckung der Hydrelcanidae widerlegt implizit die Annahme, dass diese Fähigkeit im Laufe der Evolution vereinfacht wurde, oder zeigt vielmehr ihre frühe und vielschichtige Entstehung. Die Existenz dieser ausgestorbenen Familie bestätigt, dass die Wasseroberfläche bereits vor 99 Millionen Jahren von verschiedenen taxonomischen Gruppen besiedelt war.

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Die Publikation in "Proceedings B" trägt wesentlich zum Verständnis der paläoökologischen Zusammenhänge in Myanmar zur Zeit der Dinosaurier bei. Die Funde zeigen, dass die Umweltbedingungen vor 99 Millionen Jahren ein komplexes Geflecht aus Räubern und Beutetieren an der Wasseroberfläche unterstützten. Die detaillierte Beschreibung der Morphologie ermöglicht es Wissenschaftlern, die biomechanischen Grenzen dieser urzeitlichen Insekten besser zu verstehen und ihre Rolle im damaligen Ökosystem einzuordnen.