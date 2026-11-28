Der Qosh-Tepa-Kanal soll den Fluss Amudarja anzapfen. Das Taliban-Projekt entfacht den Konflikt ums Wasser in Zentralasien neu.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Afghanistan steht vor einem Dilemma. Das Land braucht Wasser, um Landwirtschaft und Ernährungssicherheit zu stärken. Doch ein neuer Großkanal könnte die ohnehin angespannte Versorgungslage in ganzNach Angaben der Taliban sind 99 Prozent der Ausbauarbeiten abgeschlossen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass der gesamte Kanal fertig ist: Wasserentnahmeanlage, 47 Brücken und Teile der Steuerung werden noch gebaut. Zudem steht eine dritte Phase mit kleineren Verteilungskanälen aus. Der 285 Kilometer lange Kanal soll mehr als 500.000 Hektar Land in Balkh, Jowzjan und Faryab bewässern. Die Arbeiten begannen 2022.

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Für die Taliban ist das Vorhaben ein Prestigeprojekt und ein Versprechen wirtschaftlicher Selbstständigkeit. Mehr bewässerte Flächen könnten Ernten steigern, Arbeitsplätze schaffen und Lebensmittelimporte senken. Der Bedarf ist groß. Doch Afghanistan steckt selbst in einer Wasserkrise.