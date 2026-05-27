Wassermelone für Hunde: Gesundheitliche Vorteile und Risiken

Wassermelone kann für Hunde gesund sein, aber es gibt auch Risiken, die beachtet werden müssen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Frucht Ihrem Vierbeiner gesund und sicher anbieten können.

Ein heißer Sommertag, der Hund hechelt, der Napf ist schnell leer. Dann landet plötzlich ein Stück kalte Wassermelone vor der Hund enase - und viele Vierbeiner schlagen begeistert zu.

Kein Wunder: Die süße Frucht ist nicht nur für Menschen eine Erfrischung. Wassermelone kann für Hunde sogar gesund sein. Das kalorienarme Obst besteht zu mehr als 90 Prozent aus Wasser und liefert gleichzeitig Vitamine sowie Mineralstoffe. Gerade an warmen Tagen kann die Frucht helfen, die Flüssigkeitszufuhr zu unterstützen.

Der Mineralstoff ist wichtig für den Stoffwechsel, stärkt das Herz und unterstützt die Nerven. Dazu kommt Vitamin C, das den Aufbau von Kollagen unterstützt und wichtig für Knochen, Zähne und Bindegewebe ist. Auch die Verdauung kann profitieren. Die vielen Fasern in der Wassermelone sind gut für die Verdauung.

Der natürliche Fruchtzucker liegt bei etwa sechs Gramm pro 100 Gramm und gilt für gesunde Hunde in passenden Mengen als unbedenklich. Vorsicht gilt allerdings bei diabetischen, übergewichtigen oder besonders sensiblen Tieren. Auch bei Allergikern sollte die Gabe vorher mit dem Tierarzt abgeklärt werden. Zu viel Wassermelone kann Probleme machen.

Jeder Hund reagiert anders auf das Obst. Deshalb sollten Halter zunächst nur kleine Stücke anbieten und beobachten, wie der Vierbeiner die Frucht verträgt. Wichtig ist dabei die bekannte Snack-Regel: Leckerlis und Extras sollten insgesamt nicht mehr als zehn Prozent der täglichen Futterration ausmachen. Frisst ein Hund zu viel Wassermelone, drohen Magen-Darm-Beschwerden.

Übelkeit, Erbrechen, Blähungen, Durchfall oder Verstopfung können die Folge sein. Besonders Welpen reagieren oft empfindlich. Sie sollten nur selten und in kleinen Mengen Wassermelone bekommen. Für Hunde eignet sich ausschließlich das rote Fruchtfleisch.

Schale und Kerne sollten unbedingt entfernt werden. Die Schalen kann der Hund schwer verdauen.

Außerdem sind sie oft mit Pestiziden belastet. Die Kerne können, besonders bei kleinen Hunderassen, im schlimmsten Fall zu einem Darmverschluss führen. Neben der Frucht selbst können auch die verschiedenen Zubereitungen helfen, den Hund zu kühlen. So kann die Wassermelone als Hunde-Eis eingenommen werden.

Kleine Stücke, Püree oder Smoothies können einfach eingefroren werden. Das sorgt für Abkühlung und Beschäftigung zugleich. Zusätzlich können die Melonenstücke in Schleckmatten, Schnüffelteppichen oder Intelligenzspielzeugen versteckt werden. So wird aus dem Snack gleichzeitig ein Suchspiel.

Gekühlte Stücke oder Smoothies im Thermobecher eignen sich außerdem als erfrischender Snack für unterwegs





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