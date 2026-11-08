Detailbericht über das Projekt zum Pumpen von Rheinwasser in die Tagebaue Hambach und Garzweiler. Analyse der Schadstoffbelastung durch Amidosulfonat und Dioxan sowie die Stellungnahme des Umweltministers Oliver Krischer.

Im rheinischen Braunkohlerevier ist ein gigantisches Vorhaben gestartet, das tonnenweise Wasser aus dem Rhein direkt in den Tagebau Hambach leitet. Ab Dormagen an der Rheindeichpromenade lassen Spaziergänger die massiven Bauarbeiten an einer riesigen Pumpstation beobachten. Dort wird zukünftig pro Sekunde eine Leistung von bis zu 18.000 Litern Wasser aus dem Fluss gesaugt. Dieser enorme Durchfluss fließt durch eine geplante, 45 Kilometer lange Rohrleitung in Richtung des Braunkohlereviers. Erstmals ist bei Erftstadt im Rhein-Erft-Kreis ein großes Teilstück dieser Infrastruktur sichtbar geworden.

Volumen des Projekts und technische Durchführung

Die Gesamtmenge an Wasser, das in die Tagebaue Hambach und Garzweiler sowie ins Grundwasser gepumpt wird, soll bis zu 20 Milliarden Kubikmeter betragen. Paul Kröfges, Wasserexperte im Projekt, bezeichnet dieses Vorhaben als weltweit einmalig in dieser Größenordnung. Solche Dimensionen hat es zuvor in der Geschichte noch nicht gegeben. Die technische Umsetzung erfordert eine präzise Koordination, da das Wasser über weite Strecken transportiert werden muss. Die Infrastruktur wurde konzipiert, um diese gigantischen Mengen sicher in die ehemaligen Abbaugebiete zu leiten. Dies geschieht, um die Seen aufzufüllen und die Landschaft nach Beendigung der Bergbauaktivitäten zu renaturieren.

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Chemische Belastung durch Amidosulfonat und Dioxan

Bei der Berechnung der mit dem Wasser eintreffenden Stoffe kommen Paul Kröfges Ergebnisse, die in den Kilogrammbereich und teilweise sogar in den Tonnenbereich reichen. Besonders hervorzuheben ist, dass etwa 470 Tonnen Amidosulfonat in die neuen Seen gelangen könnten. Das entspricht mehr als zwanzig Lastwagenladungen eines Stoffes, der für Wasserorganismen als besonders schädlich eingestuft wird. Amidosulfonat gehört zu einer Stoffgruppe, die in der Umwelt nicht abgebaut wird. Zudem lässt sich dieser Stoff nicht aus dem Wasser herausfiltern. Hinzu kommen mehr als drei Tonnen Benzotriazole und 2,4 Tonnen Dioxan. Beide Chemikalien stehen im Verdacht, krebserregend zu sein und können ungeborene Kinder im Mutterleib schädigen.

Gutachten zur Ausbreitung der Schadstoffe

Zur Frage, wie sich diese Schadstoffe aus dem Rheinwasser in den Seen verhalten, liegt nun erstmals ein Gutachten der Landesregierung vor. Demnach wird ein Großteil der chemischen Stoffe sehr intensiv zurückgehalten und abgebaut. Nur eine kurze Strecke fließen sie in die tieferen Grundwasserschichten. Das Gutachten bestätigt, dass keiner der Schadstoffe innerhalb dieses Jahrhunderts die Bereiche der Wasserwerke im rheinischen Braunkohlerevier erreichen wird. Diese Informationen wurden als erfreuliche Nachricht seitens der Regierung wahrgenommen. Sie entlasten die Sorge vor einer direkten Kontamination des Trinkwassers in den kommenden Jahrzehnten.

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Politische Bewertung durch Oliver Krischer

Nordrhein-Westfalens Umweltminister Oliver Krischer sieht angesichts der Gutachten keine Notwendigkeit, das Rheinwasser vor der Einleitung aufzubereiten. Ein solches Vorgehen würde ein gigantisches Wasserwerk erfordern. Dieses hätte einen immensen Flächen- und Energieverbrauch zur Folge, was ökologisch nicht sinnvoll erscheint. Stattdessen plädiert der Minister dafür, am Rhein ein Reinigungsprogramm aufzulegen. Ziel ist es, die Menge der Schadstoffe dort zu verringern, wo sie anfallen. Dafür müssten Klärwerke in den kommenden Jahren mit zusätzlichen Reinigungsstufen ausgerüstet werden. Dies soll aufgrund verschärfter Abwassernormen geschehen.

Ausblick auf die ökologische Verträglichkeit

Die Menschen in der Region können sicher sein, dass die Umwelt nach den 150 Jahren Braunkohlegeschichte wieder hergestellt wird. Das Endziel ist ein Zustand, der ökologisch verträglich ist. Industrieunternehmen sollten darauf verzichten, schädliche Chemikalien in den Rhein zu leiten. Besser wäre es auch, ihr Abwasser stärker zu reinigen. Dann würden deutlich weniger Tonnen Schadstoffe in die neue Seenplatte gelangen. Ein weiterer Aspekt der Transformation ist, dass Nico kurz vor dem Abitur steht und mit KI-Software Firmen helfen will. Diese Software hilft bei der Umsetzung einer neuen EU-Richtlinie. Parallel dazu war die Autobahn bei Erftstadt vorübergehend gesperrt.