Wasserrohrbruch in Potsdam: Tramverkehr auf Linie 91 und 94 gestört

Ein beschädigtes Wasserrohr in der Kastanienallee hat den Straßenbahnbetrieb in Potsdam eingestellt. Fahrgäste auf den Linien 91 und 94 müssen auf Buslinien ausweichen.

Am Montag, dem 21. Oktober 2024, kam es in der Potsdamer Kastanienallee zu einem erheblichen Vorfall, der den öffentlichen Nahverkehr stark beeinträchtigte. Gegen 12.45 Uhr wurde bei laufenden Bauarbeiten eine Trinkwasserleitung beschädigt. Die kommunale Stadtwerke-Tochter Netzgesellschaft Potsdam (NGP) bestätigte den Vorfall und teilte mit, dass die betroffene Leitung sofort außer Betrieb genommen werden musste, um weitere Schäden zu vermeiden.

Kernursache des Verkehrsausfalls

Die Bruchstelle befindet sich exakt im Bereich der Gleisanlagen, was direkte Folgen für den Schienenverkehr hatte. Der Straßenbahnbetrieb der Linien 91 und 94 wurde zwischen dem Bahnhof Pirschheide und dem Platz der Einheit vollständig unterbrochen. Da die Trassen im Bereich der Leitungsbruchs gesperrt waren, müssen die Straßenbahnen derzeit am Platz der Einheit wenden. Dies führt zu signifikanten Verspätungen und Umleitungen für Pendler und Touristen in diesem Stadtteil.

Also read Angriff mit Pfefferspray bei Halloweenparty in Potsdam

Alternative Verkehrsmittel und Umleitungspläne

Der ViP-Verkehrsbetrieb Potsdav (ViP) sowie Regiobus bitten die betroffenen Fahrgäste dringend, die unterbrorenen Abschnitte mit Buslinien zu nutzen. Als alternative Transportmittel werden die Buslinien 605 und X5 der ViP sowie die Linien 580 und 631 von Regiobus angeboten. Die Linien 605 und X5 verkehren in Richtung Hauptbahnhof ab dem Bahnhof Park Sanssouci, wobei sie über die Forststraße und die Zeppelinstraße umgeleitet werden. Diese Maßnahme soll sicherstellen, dass die Mobilität der Bevölkerung auch während der Störung aufrechterhalten wird.

Advertisement

Technische Hürden bei der Reparatur

Die Netzgesellschaft Potsdam hat die notwendigen Reparaturaufträge erteilt, die jedoch nicht sofort abgeschlossen werden können. Wie die NGP erklärte, wird zunächst eine provisorische Reparatur durchgeführt. Diese Verzögerung ergibt sich daraus, dass die beschädigte Leitung einen selten verwendeten Durchmesser aufweist. Daher muss spezifisches Material erst beschafft werden, was den zeitlichen Ablauf der Arbeiten beeinflusst. Die Trinkwasserversorgung in den umliegenden Gebieten bleibt hiervon laut Angaben der NGP jedoch vollständig unbeeinträchtigt.

Offene Lage und künftige Maßnahmen

Ein genauer Zeitplan für die vollständige Instandsetzung liegt derzeit noch nicht vor. Die Netzgesellschaft Potsdam gab gegenüber der Öffentlichkeit an, dass über eine Wiederaufnahme des regulären Straßenbahnbetriebs zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden kann. Die Situation ist dynamisch, und die Behörden behalten den Fortgang der Arbeiten sowie die Gleissicherung im Auge. Fahrgäste werden gebeten, sich vor der Fahrt über aktuelle Meldungen zu informieren.