Wasservillas in Europa und weltweit: Luxus direkt über dem Wasser

Wasservillas in Europa und weltweit verfügbar. Preise von 100 bis 730 Euro pro Nacht für luxuriöse Unterkünfte direkt über dem Wasser in Europa, Mexiko und Kenia.

Wer vom Urlaub in einer Wasservilla träumt, muss dafür nicht unbedingt auf die Malediven fliegen. Weltweit gibt es Hotels mit Hütten und Bungalows direkt über dem Wasser, zwei davon sogar in Europa. Die Preise reichen von knapp 100 Euro bis rund 730 Euro pro Nacht.

Überblick über Wasservilla-Unterkünfte weltweit

Das Aufwachen und nur wenige Schritte von der eigenen Unterkunft ins kühle Nass brauchen, ist bei einem Urlaub in einer Wasservilla ganz normal. Mal stehen die Bungalows direkt auf Stelzen im Meer, mal über einem See oder mitten in einer Poolanlage. Diese Unterkünfte bieten verschiedene Preise und Standorte, um unterschiedliche Reisebudgets und Wünsche zu erfüllen.

Also read „Habe Privatjets für Hunde organisiert“: Daniel (43) berichtet über seinen Job als Luxus-Butler

Luxuriöse Optionen in Mexiko und Kreta

In Mexiko wird es luxuriöser: Die Überwasser-Bungalows des Fünf-Sterne-Hotels El Dorado Maroma an der Riviera Maya haben einen Glasboden, eine Terrasse mit eigenem Pool und direkten Zugang zum Meer. Auf Kreta stehen die Bungalows des Stella Island Resort & Spa nicht im Meer, sondern direkt in der Poolanlage. Zutritt haben Gäste ab 15 Jahren. Die Überwasser-Bungalows kosten rund 730 Euro.

Advertisement

Europäische Alternativen in der Schweiz und Mexiko

Noch näher liegt das Hôtel Palafitte am Schweizer Neuenburgersee. 24 Pavillons stehen dort auf Stelzen im Wasser. Sie sind jeweils 58 Quadratmeter groß, bieten Platz für zwei Personen und direkten Zugang zum See. Eine Nacht kostet rund 520 Euro. In Mexiko liegt die Punta Caracol Acqua-Lodge. Die mintgrünen, strohgedeckten Hütten stehen auf Stelzen über türkisblauem Wasser und bieten je nach Unterkunft Platz für bis zu sechs Gäste. Eine Nacht startet bei rund 235 Euro.

Exklusive Suiten in Kenia und günstige Preise in Malaysia

Auf Chale Island in Kenia warten 90 Quadratmeter große Suiten über dem Wasser. Sie bieten Platz für zwei Erwachsene. Von der Unterkunft führt eine Treppe direkt ins seichte blaugrüne Wasser. Der Blick reicht über die Gazi-Bucht bis Bird Island und Shimba Hills. Die Preise starten bei rund 380 Euro. Am günstigsten wird es in Malaysia. Die Unterkünfte des Golden Palm Tree am Goldcoast Beach sind in Form einer Palme über dem Wasser angeordnet. Gäste blicken von dort direkt aufs Wasser. Je nach Zimmer kostet eine Nacht knapp unter 100 Euro.