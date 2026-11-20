Ein 1,50 Meter langer Wasserwaran hat eine deutsche Urlauberin im Erawan-Nationalpark angegriffen. Die Behörden setzen nun auf Fallen und Umsiedlung.

Ein idyllischer Aufenthalt im thailändischen Erawan-Nationalpark endete für eine deutsche Urlauberin in lebensgefährlicher Gefahr. Während sie ihre Füße in die berühmten türkisblauen Pools des Erawan-Wasserfalls hielt, griff ein rund 1,50 Meter langer Wasserwaran (Varanus salvator) unerwartet an. Das Reptil biss der Frau in den linken Fuß und zog sie daraufhin ins tiefe Wasser. Der Vorfall ereignete sich an einer der bekanntesten touristischen Attraktionen Thailand s, die für ihre sieben Kaskaden und die klaren Naturbecken bekannt ist.

Unfallhergang und medizinische Versorgung

Bevor die deutsche Touristin reagieren oder sich von dem Tier lösen konnte, hatte der Bindenwaran seinen kräftigen Kiefer bereits fest um ihren Fuß geschlossen. Die Ranger des Nationalparks reagierten umgehend und leisteten vor Ort erste Hilfe, um die Schockierte aus der Gefahrenzone zu bringen. Anschließend transportierten die Beamten die Frau in die nächstgelegene Klinik, wo die Wunde ärztlich versorgt wurde. Das thailändische Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) bestätigte, dass die Bisswunde als große Risswunde klassifiziert wurde. Ein Sprecher der Behörde erklärte, dass der Gesundheitszustand der Deutschen weiterhin engmaschig mit den behandelnden Ärzten überwacht wird. Die Betreuung der Patientin soll so lange fortgesetzt werden, bis sie sich vollständig von der Verletzung erholt hat und sicher in ihre Heimat zurückreisen kann.

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Verbleib des Tieres und Parkmanagement

Nach dem Vorfall wurde das angreifende Reptil von den Behörden festgenommen und in Sicherheit gebracht. Der thailändische Fernsehsender Thai PBS berichtete, dass der Wasserwaran in einem abgelegenen Waldgebiet, das deutlich weiter vom stark frequentierten touristischen Bereich des Wasserfalls entfernt liegt, wieder in die Freiheit entlassen wurde. Trotz der Entlassung des einzelnen Tieres hat die Nationalparkverwaltung drastische Sicherheitsvorkehrungen eingeleitet, um weitere Zwischenfälle zu verhindern. Rachan Buatri, Direktor der Schutzgebietsverwaltung, gab gegenüber dem Nachrichtensender DNP bekannt, dass der Erawan-Nationalpark angewiesen wurde, am Unfallort sofort Fallen aufzustellen. Das Ziel dieser Maßnahme ist es, weitere Warane einzufangen und sie in geeignete, natürliche Lebensräume umzusiedeln, die keine direkte Interaktion mit Menschen ermöglichen.

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Gefahrenpotential und verändertes Verhalten

Wasserwarane sind in Thailand weit verbreitet und gesetzlich geschützt. Sie halten sich bevorzugt in der Nähe von Gewässern auf und können als eine der weltweit größten Eidechsenarten eine Länge von bis zu 3 Metern erreichen. Trotz ihrer imposanten Größe sind Wasserwarane grundsätzlich nicht von Natur aus angriffslustig und meiden den Kontakt zu Menschen normalerweise. Experten gehen daher davon aus, dass das Verhalten des angreifenden Tieres auf veränderte Gewohnheiten zurückzuführen ist. Die Behörde warnt eindringlich davor, Wildtiere zu füttern, da dies das natürliche Instinktverhalten der Reptilien fundamental verändern kann. Durch die Fütterung werden die Tiere darauf trainiert, sich häufiger in menschengesäumten Bereichen aufzuhalten, was das Konfliktpotenzial massiv erhöht. Besucher werden daher angehalten, die Anweisungen der Ranger strikt zu befolgen und keine Lebensmittel an die Tiere zu verfüttern.