Ein Wasserwaran hat eine deutsche Urlauberin am Erawan-Wasserfall in Thailand verletzt. Nationalparkbehörden haben Sicherheitsmaßnahmen verschärft und das Tier umgesiedelt.

Ein unvorhergesehener Vorfall hat einen erholsamen Aufenthalt einer deutschen Urlauberin am beliebten Erawan-Wasserfall in Thailand abrupt beendet. Als die Frau ihre Füße in die kühlen, türkisblauen Naturpools hielt, griff ein rund einhundertfünfzig Zentimeter langer Wasserwaran (Varanus salvator) sie an und biss in ihren linken Fuß. Das Reptil zog die schockierte Touristin daraufhin ins Wasser, bevor sie reagieren konnte.

Verletzungen und medizinische Versorgung

Die unmittelbare Folge des Angriffs war eine schwere Verletzung am Fuß der deutschen Reisenden. Das thailändische Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) bestätigte, dass der Biss eine große Risswunde verursachte. Ranger des Nationalparks leisteten sofort Erste Hilfe und transportierten die verletzte Frau in die nächstgelegene Klinik, um sie medizinisch zu versorgen. Ein Sprecher der Behörde erklärte, dass der Gesundheitszustand der Deutschen gemeinsam mit den behandelnden Ärzten weiter beobachtet wird.

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Die medizinische Betreuung soll so lange andauern, bis sich die Patientin vollständig erholt hat und sicher in ihre Heimat zurückkehren kann. Die Nationalparkverwaltung hat versprochen, die notwendigen Supportmaßnahmen bis zur Abreise der Touristin aufrechtzuerhalten. Dieser Vorfall unterstreicht die potenziellen Risiken beim Baden in natürlichen Gewässern, selbst in als idyllisch geltenden Gebieten.

Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen

In Reaktion auf den Zwischenfall hat die thailändische Regierung konkrete Schritte eingeleitet, um künftige Angriffe zu verhindern. Der Direktor der Schutzgebietsverwaltung, Rachan Buatri, kündigte gegenüber dem Nachrichtensender DNP an, den Erawan-Nationalpark angewiesen zu haben, am Unfallort umgehend Fallen aufzustellen. Das Ziel dieser Maßnahme ist es, die Wasserwarane einzufangen und in geeignete, natürliche Lebensräume umzusiedeln, die weiter von touristisch stark besuchten Gebieten entfernt liegen.

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Zusätzlich zu den Fangaktionen werden Ranger eine verstärkte Patrouille durchführen, um die Präsenz von Waranen in den Badezonen zu überwachen. Ein Bericht des thailändischen Fernsehsenders Thai PBS bestätigte, dass das angreifende Tier in einem Waldgebiet, das deutlich abseits der Haupttouristenrouten liegt, wieder freigelassen wurde. Diese strategische Verschiebung zielt darauf ab, den menschlichen und tierischen Lebensraum räumlich zu trennen.

Eigenschaften und Verhalten der Wasserwarane

Wasserwarane, auch bekannt als Bindenwarane, sind in Thailand weit verbreitet und gesetzlich geschützt. Diese Reptilien halten sich bevorzugt in der Nähe von Gewässern auf und gelten als eine der weltweit größten Echsenarten, die eine Länge von bis zu drei Metern erreichen können. Trotz ihrer imposanten Größe und ihrer massiven Kiefer sind Wasserwarane grundsätzlich nicht besonders angriffslustig und meiden den Kontakt zu Menschen in der Regel.

Der Erawan-Wasserfall ist besonders für seine sieben Kaskaden und die türkisgrünen Naturpools berühmt. In einigen dieser Pools leben kleine Fische, die sich von abgestorbenen Hautschüppchen ernähren. Die Anwesenheit der Warane ist in diesem Ökosystem natürlich, doch das spezifische Verhalten des angreifenden Tieres war die Ausnahme. Experten gehen davon aus, dass menschliche Einflüsse, wie das Füttern von Wildtieren, das natürliche Verhalten verändern können.

Lektionen für Touristen und zukünftige Risiken

Die Behörden betonen, dass Besucher Wildtiere prinzipiell nicht füttern sollten. Dieses Verhalten kann dazu führen, dass die Tiere sich häufiger in menschliche Bereiche begeben und ihre Scheu vor Menschen verlieren. Durch das Füttern wird das natürliche Fluchtverhalten untergraben, was das Risiko von Begegnungen und potenziellen Angriffen erhöht. Daher ist es essenziell, die Anweisungen der Ranger strikt zu befolgen.

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Nach diesem Vorfall warnen die lokalen Autoritäten alle Reisenden, besonders achtsam zu sein, wenn sie sich in der Nähe von Gewässern im Dschungel aufhalten. Die Kombination aus der natürlichen Schönheit des Erawan-Nationalparks und der Anwesenheit wilder Tiere erfordert von Touristen ein hohes Maß an Wachsamkeit. Die Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen soll dazu beitragen, die Attraktivität des Ortes zu erhalten, während gleichzeitig die Sicherheit der Besucher gewährleistet wird.