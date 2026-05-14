Wastel, der Wurstdackel, begeistert tausende mit seinem Hundeblick

Ein Video eines Wurstdackels, der die sozialen Medien erobert hat, wurde bereits mehr als 65.000 Mal geteilt. Der Hund, der aus Fleisch und Brot besteht, wurde bereits seit zehn Jahren als Geschenk für Geburtstage hergestellt.

Sein Hundeblick verzaubert Zehntausende. Er schaut mit seinen Augen aus Olivenscheibchen, als hätte er was ausgefressen. Dabei muss er aufpassen, dass er nicht gleich AUFgefressen wird.

Wastel ist der Wurstdackel einer Dorfmetzgerei in Niederbayern – und der neue Star in den sozialen Medien. Ein Video, das Metzgerei-Chefin Nicole Kroiß bei Instagram veröffentlicht hat, wurde bereits mehr als 65.000 Mal geteilt.

„Abends um 22 Uhr schau’ ich bei Insta nach und kann’s nicht glauben“, sagt Nicole Kroiß zu BILD. Sie betreibt eine Metzgerei im Dorf Außernzell bei Deggendorf ().

„Ich dachte, da hat uns jemand gehackt. 650.000 hatten sich das angesehen, jeder Zehnte hat das Video geteilt. Unser Wurstdackel! Dabei ist der nicht einmal neu, den bauen wir schon seit zehn Jahren als Geschenk für Geburtstage.





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