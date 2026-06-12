Wataru Endo muss WM absagen und tritt aus japanischer Nationalmannschaft zurück

Der japanische Fußballnationalspieler Wataru Endo kann aufgrund einer Fußverletzung nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen und erklärt seinen Rücktritt aus der Nationalelf. Damit endet seine Karriere als Kapitän Japans vorzeitig.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Wataru Endo wird nicht an der bevorstehenden Weltmeisterschaft teilnehmen können, da er sich während eines Testspiels zwischen Japan und Island eine Fußverletzung zuzog.

Nach 73 Länderspielen und seiner jüngsten Nominierung als Kapitän der japanischen Nationalmannschaft sah er sich gezwungen, seinen Rücktritt aus der Nationalelf zu erklären. In einer offiziellen Stellungnahme äußerte Endo: "Seit meiner Verletzung habe ich bis zu diesem Zeitpunkt alles in meiner Macht Stehende getan, also bereue ich es überhaupt nicht. Von nun an werde ich als einer der Fans die japanische Nationalmannschaft anfeuern.

" Dies bedeutet das Ende seiner internationalen Karriere und den Verzicht auf das Kapitänsamt. Endo, der 2019 zunächst leihweise von Belgien zum VfB Stuttgart wechselte und 2020 fest verpflichtet wurde, absolvierte bis 2023 insgesamt 133 Spiele für den deutschen Klub. Im Sommer 2023 wechselte er für eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro zum englischen Traditionsverein Liverpool, wo er noch bis 2027 unter Vertrag steht.

Seine Verletzung im Testspiel gegen Island verhinderte jedoch seine Teilnahme an der WM und beendete seine Zeit als Nationalspieler vorzeitig. Er blickt mit Stolz auf seine Rolle als Kapitän seit der Weltmeisterschaft in Katar zurück, in der er das Team mitgeprägt hat, das nun selbstbewusst das Ziel des WM-Sieges verfolgt. Japan startet am Sonntag in Gruppe F in das Turnier. Die ersten Gegner sind die Niederlande, gefolgt von Duellen mit Tunesien am 20.

Juni und Schweden am 25. Juni. Als neuer Kapitän wurde der ehemalige Bundesliga-Spieler Ko Itakura, der zuvor für Borussia Mönchengladbach und den FC Schalke 04 aktiv war, bestimmt.

Zudem wurde Gladbachs Stürmer Shuto Machino (26) als Ersatz für Endo nachnominiert. Machino erklärte: "Das aktuelle Team ist wirklich ein großartiges Team. Es wird jede Widrigkeit überwinden.

" Er bekräftigte, dass er von nun an als einfacher Fan die Nationalmannschaft unterstützen werde: "Der Moment, in dem die japanische Nationalmannschaft die WM gewinnt, wird sicherlich kommen. Lasst uns daran glauben und sie gemeinsam anfeuern.

" Die japanische Nationalmannschaft befindet sich in einer Übergangsphase, in der sie sich ohne ihren langjährigen Kapitän und erfahrenen Mittelfeldspieler neu formieren muss. Endos Weggang markiert das Ende einer Ära, doch das Team bleibt mit etablierten Bundesliga-Kräften wie Itakura und Machino sowie weiteren talentierten Spielern gut besetzt. Die Erwartungen an die Mannschaft sind hoch, nicht zuletzt aufgrund der starken Leistungen in der Qualifikation und der jüngsten Entwicklung, die eine selbstbewusste Haltung gegenüber dem Titelziel erkennen lässt.

Die sportliche Leitung setzt darauf, dass die Mannschaft die positive Dynamik aus der Kapitänszeit Endos beibehält und auf dem Weg zum WM-Titel zusammenhält. Die Verletzung Endos ist ein herber Rückschlag, aber auch eine Chance für neue Führungspersönlichkeiten, sich zu profilieren und das Team zu neuen Erfolgen zu führen





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