Watzke konfrontiert Nmecha wegen umstrittener Jubelgeste

BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke fordert Nmecha auf, seine Jubelgeste zu ändern, da sie mit den Werten des Vereins in Konflikt steht. Details zum Gespräch und den Reaktionen.

Der BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke hat den Nationalspieler Nico Schlotterbeck direkt angesprochen, nachdem dieser bei Torjubilieren die umstrittene Geste des Netzwerks "Ballers in God" zeigte. Watzke suchte das persönliche Gespräch mit dem 26-jährigen Abwehrspieler, um die Situation zu klären. Er gab im Podcast "Ausgerechnet" bekannt, dass er Schlotterbeck aufgerufen habe, um ihn über die Auswirkungen seiner Gesten auf die Fans zu informieren. Der Präsidentschafts-Mann betonte, dass es ihm um eine Einigung gehe und nicht um eine Bestrafung.

Hintergründe der umstrittenen Jubelgeste

Der Vorfall wurde bekannt, nachdem Nico Schlotterbeck nach seinen Toren am vergangenen Wochenende für Borussia Dortmund gegen die SV Elversberg (2:1) erneut den sogenannten Kronen-Jubel gezeigt hatte. Diese Geste wird vom Internet-Netzwerk "Ballers in God" genutzt, das in der öffentlichen Kritik steht. Die Symbolik der Geste ist Teil einer kontroversen Bewegung, die von vielen Beobachtern als rechtsextremistisch oder ausländerfeindlich eingeordnet wird. Schlotterbeck gehörte selbst zu den Mitgliedern dieses Netzwerks, was die Situation für den Verein zusätzlich kompliziert macht.

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Die Symbolik stört nicht nur Teile der Fangemeinde, sondern kollidiert auch mit den ethischen Grundsätzen des Vereins. BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke erklärte deutlich, dass die Grundwerte des Borussia Dortmunds und die Grundeinschätzung von "Ballers in God" nicht kompatibel seien. Der Vorstand des Vereins möchte keine Inhalte akzeptieren, die die Einheit der Fans spalten oder dem Image der Institution schaden können. Watzke betonte, dass solche Aspekte nicht in das "Wohnzimmer" der Fans gehören.

Positionen von Verein und Verantwortlichen

Watzke versicherte öffentlich, dass es ihm ausdrücklich nicht darum gehe, dem gläubigen Christen religiöse Gesten zu untersagen. Er selbst sei praktizierender Katholik und nannte sich den "Letzten", der jemandem das Beten verbieten wolle. Es gehe ihm ausschließlich um die spezifische Geste im Kontext des Netzwerks "Ballers in God" und nicht um den christlichen Glauben an sich. Schlotterbeck hatte zuvor erklärt, seine Jubelgeste solle seine christliche Überzeugung ausdrücken, was jedoch in der öffentlichen Wahrnehmung oft anders interpretiert wird.

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Der BVB-Präsident hat sich zur Klärung der Lage mit weiteren verantwortlichen Personen abgestimmt. Dazu gehörten laut Watzke der Bundestrainer Jürgen Klopp und der DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Auch diese beiden High-Profile-Verantwortlichen hätten mit dem Spieler gesprochen, um die Situation aus ihrer Perspektive zu bewerten. Die Einbeziehung von Klopp und Völler unterstreicht die Bedeutung des Themas über die reine Vereinsgrenzen hinaus, da Schlotterbeck auch im Nationalteam aktiv ist.

Kommunikation und mögliche Konsequenzen

Watzke berichtete, dass das persönliche Gespräch in einer rund einstündigen Videokonferenz stattfand. "Er war bei der Nationalmannschaft und ich zu Hause auf dem Sofa. Wir hatten einen Videocall", sagte Watzke. In diesem Gespräch habe er zu dem 26-Jährigen gesagt: "Wenn du merkst, dass es die Fans spaltet, vielleicht hast du dann auch die Einsicht, du machst es einfach mal nicht mehr." Diese direkte Ansprache sollte dem Spieler verdeutlichen, dass sein Verhalten Konsequenzen für das Gemeinschaftsgefühl im Stadion hat.

Der BVB-Boss setzt auf Einsicht statt auf Sanktionen. Watzke erklärte, dass er hoffe, eine vernünftige Lösung zu erreichen, ohne den Spieler disziplinarisch zu bestrafen. Der Fokus liegt darauf, dass Schlotterbeck von selbst die Konsequenzen aus seiner Aktion zieht und die umstrittene Geste zukünftig unterlässt. Diese Strategie des Gesprächs statt der Verwarnung soll das Vertrauen zwischen Spieler und Verein wahren, während gleichzeitig ein klares Signal an die Öffentlichkeit gesendet wird. Die weitere Entwicklung hängt nun vom weiteren Verhalten des Spielers ab.

Auswirkungen auf Fans und Verein

Die Kontroverse um die Jubelgeste hat gezeigt, wie sensibel solche Themen im modernen Fußball behandelt werden müssen. Für die Fans des Borussia Dortmund ist die Einheit und die Ablehnung jeglicher diskriminierender Handlungen ein zentrales Anliegen. Watzke nahm diese Haltung ernst und handelte schnell, um weitere Spaltungen in der Fangemeinde zu vermeiden. Die Situation stellt eine Herausforderung für das Management dar, da sie den Spagat zwischen individueller Meinungsfreiheit eines Spielers und den kollektiven Werten des Vereins bewältigen muss.

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Die öffentliche Debatte um "Ballers in God" und die damit verbundenen Geste hat bereits zu Diskussionen in den Medien geführt. Durch das direkte Eingreifen von Watzke, Klopp und Völler versucht der Verein, die Kontrolle über die Narrative zu behalten und eine klare Linie zu ziehen. Es bleibt abzuwarten, ob Nico Schlotterbeck dieser Aufforderung Folge leisten wird und ob eine weitere Eskalation vermieden werden kann. Die kommende Zeit wird zeigen, wie der Spieler auf den Druck der Verantwortlichen reagiert und ob eine nachhaltige Lösung für alle Beteiligten gefunden wird.