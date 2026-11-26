Nach der Trennung von Moderatorin Annemarie Carpendale zeigte sich Schauspieler Wayne Carpendale in seiner Instagram Story äußerst vertraut mit einer unbekannten Frau.

Nach der Trennung von Moderatorin Annemarie Carpendale zeigte sich Schauspieler Wayne Carpendale in seiner Instagram Story äußerst vertraut mit einer unbekannten Frau.nach 19 gemeinsamen Jahren voneinander getrennt hatten und das Liebes-Aus Anfang September 2026 öffentlich machten,So postete der Schauspieler in seiner Instagram-Story einen Schnappschuss, der ihn mit dem Kopf auf dem Schoß einer unbekannten Frau mit brünetten langen Haaren zeigt.

Die Dame trägt auf dem Foto einen kuscheligen, hellbraunen Pullover, an den sich Wayne Carpendale offensichtlich nur allzu gerne anschmiegt. Dazu schrieb er die bedeutungsvollen Worte: "Es gibt Momente, in denen alles leiser wird.

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" Es scheint so, als würde er sich in diesen leisen Momenten auf das Wesentliche besinnen. In einem kurzen Video-Ausschnitt sieht man ihn und die Unbekannte in dem Londoner Luxus-Restaurant "Bob Bob Ricard", das vor allem für seine "Press for Champagne"-Knöpfe berühmt ist, die man an jedem Tisch drücken kann.