Wayne Carpendale enthüllt seine neue Partnerin auf social media, lässt ihr Gesicht aber weg. Im Interview mit BILD erzählt er von einem Kurztrip nach Rom und ihrer Vertrautheit.

Der deutsche Fernsehstar Wayne Carpendale hat mit einer neuen, intimen Fotografie für Aufmerksamkeit gesorgt, bei der er die Identität seiner neuen Begleitung strikt verbirgt. Der vierundvierzigjährige Moderator zeigte auf seinem Instagram-Profil einen Moment der Ruhe, in dem er entspannt mit dem Kopf im Schoß einer unbekannten Frau ruht. Ihr Gesicht bleibt auf der Aufnahme ebenso wie auf einer zweiten Innenaufnahme, bei der sie liebevoll die Hand auf ihn legt, vollständig maskiert, was bei der Öffentlichkeit für Spekulationen sorgt.

Geheimnisvolle Rom-Reise und Restaurant-Besuch

Die Fotos entstanden im Zusammenhang mit einem romantischen Kurztrip der beiden nach Rom, wie die Publikation BILD exklusiv berichtete. Während ihres Aufenthalts wurden Wayne Carpendale und seine neue Freundin, deren Namen die Zeitung kennt, im trendigen Restaurant "Play LDN" gesichtet. Die beiden wirken dort nach Berichten des Blattes glücklich und extrem vertraut miteinander, was auf eine bereits etablierte und intensive Beziehung hindeutet, die Carpendale bisher weitgehend vor der Öffentlichkeit verborgen hielt.

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Neue Partnerschaft nach Trennung von Annemarie

Nach dem Ende seiner fast neunzehnjährigen Ehe mit der Moderatorin Annemarie Carpendale hat Wayne Carpendale nun sein persönliches Glück wiederfinden können, wobei Annemarie Carpendale ihrerseits ebenfalls eine neue Beziehung führt. Der vierzigjährige Münchner Unternehmer Daniel Schustermann, der seit achtzehn Jahren an der Spitze des Modeunternehmens BestSecret stand und seit zweiundzwanzig im Beirat sitzt, ist seit zweiundzwanzig der neue Partner von Annemarie Carpendale. Mit ihr verbrachte die TV-Moderin bereits einen Liebesurlaub auf den Malediven und war bei seinem fündigsten Geburtstag in München an ihrer Seite.

Familienleben und berufliche Verpflichtungen

Während Wayne Carpendale nun zurück in München ist und dort einen beruflichen Termin wahrnehmen muss, bleibt die Familie Carpendale eng verbunden. Wayne und Annemarie Carpendale leben weiterhin gemeinsam mit ihrem gemeinsamen Sohn Mads, der derzeit acht Jahre alt ist, unter einem Dach. Trotz der offiziellen Trennung, die seit Anfang zweiundzwanzig sechs erfolgt ist, tragen beide noch ihre Eheringe und verstehen sich weiterhin sehr gut, wie sie in einer gemeinsamen Erklärung bestätigten, als die Trennung im September öffentlich wurde.

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Berichterstattung und öffentliche Reaktionen

Die Berichterstattung über die Trennung der Carpendales wurde im September zweiundzwanzig sechs von BILD angestoßen, nachdem das Blatt exklusiv über die Trennung berichtet hatte. Die Trennung war der Öffentlichkeit lange Zeit verborgen geblieben, da Wayne und Annemarie Carpendale ihren Alltag als Familie aufrechterhielten und nach wie vor eng zusammenarbeiteten, was dazu führte, dass die Trennung von außen kaum wahrgenommen wurde. Die aktuelle Situation zeigt nun, wie beide Teile ihr privates Leben neu strukturieren, während sie weiterhin als Eltern zusammenarbeiten.

Fazit der aktuellen Entwicklung

Die aktuelle Entwicklung in den privaten Angelegenheiten von Wayne Carpendale zeigt eine klare Abgrenzung zur Vergangenheit bei gleichzeitiger Beibehaltung der familiären Bindungen. Während Wayne Carpendale seine neue Beziehung zunächst als Geheimnis behandelt und nur Andeutungen macht, wie den Satz "Es gibt Momente, in denen alles leiser wird", ist Annemarie Carpendale mit Daniel Schustermann offener in der Öffentlichkeit sichtbar, wobei sie ebenfalls in ihrem Freundeskreis bleibt, aus dem auch Daniel Schustermann stammt.