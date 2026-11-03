Wayne Rooney als Kandidat für ITV Dschungelcamp und die Hintergründe

Ex-Fußballprofi Wayne Rooney soll bei der neuen britischen Staffel von I'm a Celebrity teilnehmen. Details zu seiner Vergangenheit und den Konkurrenten.

Der ehemalige englische Nationalspieler und Manchester-United-Star Wayne Rooney steht offenbar vor einem neuen Kapitel in seinem Leben, das weit entfernt von den Fußballfeldern stattfindet. Der 41-jährige Ex-Profi gilt als wahrscheinlicher Kandidat für die kommende britische Ausgabe der Reality-Show I'm a Celebrity Get Me Out of Here auf dem Sender ITV. Diese Entwicklung markiert einen deutlichen Wechsel von seiner erfolgreichen Karriere als Kapitän der englischen Nationalmannschaft hin zur Unterhaltungsindustrie.

Kandidatur und finanzielle Details

Laut Berichten britischer Medien, die sich auf die Sun beziehen, hat Wayne Rooney Interesse bekundet, am australischen Drehort teilzunehmen. Obwohl der Sender ITV die Besetzung der neuen Staffel noch nicht offiziell bestätigt hat, deuten interne Quellen stark darauf hin, dass der Ex-Superstar eine zentrale Rolle einnehmen wird. Die finanziellen Rahmenbedingungen sollen dabei erheblich sein, da Rooney als einer der bekanntesten Namen im Vereinigten Königreich gilt und entsprechend hohe Vergütungen erwartet werden.

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Quellen geben an, dass der ehemalige Fußballer einen sechsstelligen Betrag für seine Teilnahme erhalten könnte. Dies spiegelt die hohe Wertschätzung wider, die ITV mit solchen prominenten Persönlichkeiten verbindet. Die Entscheidung, Rooney zu verpflichten, unterstreicht die strategische Ausrichtung des Senders, mit etablierten Stars maximale Zuschauerzahlen zu generieren. Seine Erfahrung im öffentlichen Leben und seine mediale Präsenz machen ihn zu einer attraktiven Figur für das Format.

Vergangenheit und öffentliche Wahrnehmung

Wayne Rooneys Weg zum Fernsehen war nicht immer frei von Kontroversen, die heute Teil seiner öffentlichen Identität sind. Neben seinen sportlichen Erfolgen sorgte er auch für negative Schlagzeilen, insbesondere durch sein Verhalten außerhalb des Sports. Im Jahr 2017 geriet er in die Schlagzeilen, als er nachts am Steuer eines schwarzen VW Beetle aufgegriffen wurde. Dieses Ereignis führte zu rechtlichen Konsequenzen, die sein öffentliches Image beeinflussten.

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Rooney bekannte sich schuldig und erhielt eine zweijährige Fahrverbotsstrafe sowie die Auflage, 100 Stunden unbezahlte Arbeit zu leisten. Zusätzlich gab es Berichte über exzessive Partynächte, die in der Presse breit diskutiert wurden. Diese Ereignisse stehen im Kontrast zu seiner Zeit als beliebter Kapitän bei Manchester United, wo er 2015 gegen Newcastle United spielte. Die Kombination aus sportlichem Ruhm und späteren Skandalen prägt bis heute die Wahrnehmung seiner Person.

Familienbindung und Konkurrenz

Eine besondere Dynamik entsteht durch die familiäre Verbindung zur Show. Seine Ehefrau Coleen Rooney, die ebenfalls 41 Jahre alt ist, nahm bereits 2024 an der australischen Version der Show teil und erreichte den zweiten Platz. Ihre erfolgreiche Teilnahme schafft eine direkte Verbindung zwischen der Familie Rooney und dem Dschungelcamp-Format. Es wird spekuliert, dass Wayne Rooney den Erfolg seiner Frau übertreffen oder zumindest ähnlich abschneiden möchte.

Coleen Rooneys Performance im Jahr 2024 diente möglicherweise als Inspiration für ihren Ehemann, ebenfalls am Wettbewerb teilzunehmen. Die Vorstellung, dass beide Partner ihre Erfahrungen austauschen könnten, erhöht das mediale Interesse an ihrer potenziellen Teilnahme. Andere potenzielle Kandidaten für die neue Staffel umfassen Schauspielerin Joanna Page, Ricky Wilson von den Kaiser Chiefs und Claire Sweeney, was die Palette der Teilnehmer erweitert.

Ausblick und nächste Schritte

Bislang bleibt die offizielle Bestätigung durch ITV aus, doch die Berichte deuten auf eine hohe Wahrscheinlichkeit hin, dass Wayne Rooney Teil der Castliste sein wird. Die Vorbereitung auf den Aufenthalt in Australien erfordert eine Umstellung von der professionellen Sportwelt auf die Herausforderungen des Reality-TV-Formats. Fans und Medien verfolgen gespannt, wie der Ex-Fußballstar mit den physischen und psychischen Belastungen des Dschungels umgehen wird.

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Die kommende Staffel verspricht somit nicht nur Unterhaltung, sondern auch Einblicke in das Leben eines ehemaligen Sportstars jenseits des Spielfelds. Die Interaktion mit anderen Prominenten und die Bewältigung der Aufgaben werden im Mittelpunkt stehen. Sollte die Teilnahme bestätigt werden, wird dies einen weiteren Höhepunkt in Rooneys post-sportlichen Karriere darstellen und seine Reichweite in der Unterhaltungsbranche festigen.