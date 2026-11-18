Wayne Rooney sorgt bei "Hilfe, ich bin ein Star...!" für Furore. Von der humorvollen Nippel-Diskussion im Bad bis zum emotionalen Geständnis über seine Ehefrau Coleen.

Die Fußball-Legende Wayne Rooney, der am 24. Oktober 2026 seinen 41. Geburtstag feiern wird, hat das britische Dschungelcamp auf den Kopf gestellt. Der ehemalige Star des FC Everton und Manchester United ist nicht als Sportler, sondern als Kandidat in der aktuellen Staffel von "Hilfe, ich bin ein Star...!" anzutreffen. Seine Teilnahme hat bereits für massive Aufmerksamkeit in den sozialen Medien gesorgt, da Fans von ihm vor allem die Zeit als aktiver Profi-Fußballer und Trainer kennen.

Skurrile Bad-Szene mit Ricky Wilson und Sharky

Im Dschungel-Bad kam es zu einer kuriosen Unterhaltung, die schnell viral ging. Wayne Rooney sprach dort detailliert mit Ricky Wilson, dem Sänger der Kaiser Chiefs, und dem YouTuber Sharky über seine Brustwarzen. Rooney zeigte vor der Kamera, wie seine Warzen sich verhärten und weiß werden, und nannte sie selbstbewusst die schlimmsten der Welt. Diese direkte Art löste bei den Teilnehmern und im Publikum große Reaktionen aus.

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Ricky Wilson gab zu, dass er auf die Brustwarzen seines Gegenübers starrte und das Gespräch schnell beenden musste. Die Szene sorgte auf der Plattform X, ehemals Twitter, für großes Erstaunen. Nutzer äußerten ihren Unmut darüber, dass ein ehemaliger Sportstar wie Wayne Rooney 2026 vor laufenden Kameras über derartige intime Körperteile spricht. Andere Nutzer nutzten den Moment für humorvolle Kommentare zur Weihnachtszeit.

Emotionale Einblicke in die Beziehung zu Coleen Rooney

Neben der Unterhaltung zeigte sich Wayne Rooney von einer sehr nachdenklichen Seite, als er über seinen früheren Alkoholkonsum sprach. Besonders berührt waren die Zuschauer, als er über seine Ehefrau Coleen Rooney sprach. Sie hatte 2024 ebenfalls am Dschungelcamp teilgenommen und als Zweitplatzierte die Show verlassen. Rooney bezeichnete sie als seinen absoluten Fels in der Brandung und gab zu, dass er ohne sie wahrscheinlich nicht mehr am Leben wäre.

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Der 41-Jährige erklärte offen, dass er nie gedacht hätte, wieder an dem Punkt zu stehen, an dem er sich aktuell befindet. Dies gelte sowohl für seine körperliche als auch für seine mentale Verfassung. Coleen Rooney habe ihm durch die schwerste Zeit ihres Lebens geholfen und ihm den Weg zurück zum normalen Leben geebnet. Diese Ehrlichkeit hat bei vielen Zuschauern Empathie ausgelöst und sein Bild im Fernsehen deutlich menschlicher erscheinen lassen.

Sportliche Leistung im Jungle Food Lab

Abseits der emotionalen Themen bewies Wayne Rooney auch seine sportliche Disziplin. Gemeinsam mit Love-Island-Star Chloe Burrows meisterte er die sogenannte "Jungle Food Lab" Prüfung. Diese Herausforderung erforderte es, sich durch zehn verschiedene Gänge zu kämpfen, darunter auch Kamelmilz. Das Duo schaffte dies erfolgreich und holte sich dafür alle zehn möglichen Sterne für das Camp.

Die Kombination aus skurrilem Humor, emotionaler Tiefe und sportlicher Performance macht Wayne Rooneys Auftritt in der aktuellen Dschungelcamp-Staffel besonders interessant. Während die Bad-Szene für den nötigen Tratsch in den Medien sorgt, binden die ernsten Themen seine Familie die Zuschauer emotional an die Show. Die Reaktionen der Öffentlichkeit zeigen, dass der 41-jährige Ex-Fußballstar mit seiner offenen Art einen neuen Weg im Entertainment-Bereich geht und dabei durchaus polarisiert, aber auch respektiert wird.