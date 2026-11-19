Wayne Rooney kämpft im Dschungelcamp gegen Klischees. Der Ex-Star nutzt die Show zur Aufarbeitung seiner Vergangenheit und bestätigt seinen Status als Top-Experte.

Die britische Unterhaltungssendung I'm A Celebrity…Get Me Out Of Here! startete im Spätsommer 2002 beim Sender ITV mit einer ungewissen Zukunft. Zu diesem Zeitpunkt war der damals sechzehnjährige Stürmer des FC Everton, Wayne Rooney, noch weitgehend unbekannt. Erst einen Monat nach der Erstausstrahlung sorgte er mit einem Traumtor gegen den FC Arsenal für seinen Durchbruch als Superstar. Ein knappes Vierteljahrhundert später schließt sich nun der historische Kreis, da die Originalversion die 26. Staffel feiert und Rooney als prominenter Teilnehmer zurückkehrt.

Öffentliche Debatte um Rooneys Dschungel-Camp Auftritt

In Deutschland hat die Rückkehr von Wayne Rooney in das Dschungelcamp diese Woche für heftige Diskussionen und erhobene Augenbrauen gesorgt. Die Tageszeitung Die Welt fragte öffentlich, warum der ohnehin extrem wohlhabende Rooney sich mit C-, D- und E-Promis in der Wildnis aufhalten wolle. Das Sportmagazin 11 Freunde spekulierte über einen ähnlichen Karriereabstieg wie bei anderen früheren Fußballern und prophezeite, dass Rooneys Trainerlaufbahn damit zu 99,9 Prozent beendet sei. Solche kritischen Stimmen spiegeln eine weit verbreitete Skepsis wider, die ehemalige Stars häufig bei ihrem Einstieg in die Reality-Television erfahren.

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Wayne Rooney selbst widerspricht dieser negativen Deutung der Ereignisse entschieden. Er fühlt sich nicht in einem dramatischen Abstieg seines Lebens wieder, sondern beschreibt das Erlebnis als positiv. Als die Ausstrahlung am ersten Tag begann, plauderte er mit seinen Mitstreitern über sein Leben. Zu seinen Partnern zählten unter anderem die Journalistin Mariella Frostrup und der langjährige Paralympics-Moderator Ade Adepitan. Rooney gab dabei offen zu, dass er noch nie zuvor so glücklich gewesen sei wie in der aktuellen Situation des Lagers.

Offenlegung privaler Probleme und Alkoholproblem

Dass die eigene Wahrnehmung und die öffentliche Meinung bei Wayne Rooney oft auseinandergehen, ist kein neues Phänomen. Schon seit seinem Durchbruch mit sechzehn Jahren muss der Fußballer aus dem Liverpooler Arbeiterviertel Vorurteile aushalten. Sein Aussehen, sein Akzent und selbst sein Vorname erfüllten für viele Kritiker die schlimmsten Klischees eines sportlich begabten, aber hoffnungslos ungebildeten Athleten. Dieser immense Druck führte oft zu Hohn und Häme, was für einen jungen Menschen nicht förderlich ist, selbst wenn seine Leistungen auf dem Platz exzellent waren.

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In den vergangenen Wochen hat Rooney zudem mehrfach über seine persönlichen Kämpfe während seiner Karriere gesprochen. Im Dschungelcamp war dies erneut ein zentrales Thema seiner offenen Gespräche. Er erklärte, dass er sich schon mit Anfang zwanzig dem Alkohol zugewandt habe, weil er nicht in der Nähe anderer Leute sein wollte. So trank er tagelang allein zu Hause und versuchte, durch intensives Training und das Schießen von Toren am Wochenende sein Gewissen zu beruhigen.

Neue Rolle als TV-Experte nach Trainerkarriere

Heute bereut Rooney vieles aus dieser Zeit, insbesondere den negativen Einfluss auf sein Familienleben. Einmal fand ihn sein Sohn Kai, als er schwer betrunken auf dem Billardtisch eingeschlafen war. Dieses Ereignis bezeichnete er als wichtigen Weckruf, der ihn dazu brachte, sein Verhalten zu hinterfragen. Rooney hob die unverzichtbare Unterstützung seiner Frau Coleen hervor, ohne die er seiner Einschätzung nach bereits tot wäre. Mittlerweile hat er die Kurve geschafft und trinkt nach eigenen Angaben seit sechs Monaten keinen Alkohol mehr.

Sein physischer Zustand hat sich ebenfalls verbessert, da er deutlich abgenommen hat. Seine letzte Station im aktiven Profifußball als Trainer von Plymouth Argyle liegt mittlerweile fast zwei Jahre zurück. Statt von einem Absturz zu sprechen, könnte man den Wechsel in die Reality-TV-Welt fast als Segen bezeichnen. Seine Trainerkarriere hatte er ohnehin schon auf Eis gelegt, da er nach einem guten Start bei Derby County bei DC United, Birmingham City und Plymouth immer weniger Erfolg hatte.

Rooney witzelt selbst darüber, dass er genau deshalb im Dschungel gelandet ist, weil er kein guter Trainer war. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass er keine Karriere mehr im Fußball hat. Trotz aller anhaltenden Vorurteile über seine Intelligenz hat er sich zu einem der besten TV-Experten im englischen Fußball entwickelt. Erst vergangene Woche wurde er zum Experten des Jahres gewählt, wobei er durch Eloquenz und Sachlichkeit glänzt.

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Als Fernseh-Persönlichkeit erlebt der vierzigjährige Ex-Star also alles andere als einen Niedergang. Vielleicht muss man sich gar nicht wundern, dass er es vorzieht, im Dschungel zu sitzen, anstatt auf der Trainerbank Platz zu nehmen. Während Wayne Rooney immer ein außergewöhnlicher Fußballer war, hat der Profifußball ihm nicht immer gutgetan. Die Show bietet ihm nun eine neue Plattform, frei von den alten Zuschreibungen und unter seiner eigenen Kontrolle.