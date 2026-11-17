Ex-Nationalspieler Wayne Rooney spricht über seine Kampfsuche 2009. Von Selbstmordplänen bis zur Abstinenz: Die wahre Geschichte hinter dem Erfolg.

Der ehemalige englische Nationalspieler Wayne Rooney blickt in der aktuellen Ausgabe des Podcasts "Life in the Midpoint" offen auf eine seiner dunkelsten Zeitabschnitte zurück. Rooney, der zwischen 2004 und 2017 insgesamt 559 Spiele für die Vereine absolvierte, gesteht ein, dass er während einer bestimmten Periode ernsthaft an Selbstmord dachte. Die Veröffentlichung seiner intimen Erinnerungen gibt einen seltenen Einblick in die psychische Verfassung eines weltweiten Sports tars.

Zerissene Welt 2009 kurz nach Sohnesgeburt

Die Krise kulminierte im Jahr 2009, wenige Monate nach der Geburt seines ersten Sohnes Kai. Rooney schildert, wie sehr ihn diese Phase emotionale und psychische belastete, obwohl er auf dem Fußballplatz arguably seine beste Karrierephase durchlief. Er erzählt, dass er Menschen auf der Straße nicht mehr ertragen konnte und sich von seiner Umgebung isoliert fühlte. Die Diskrepanz zwischen seiner sportlichen Dominanz und seinem privaten Leidensdruck war für ihn kaum zu ertragen.

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Rooney räumt ein, dass schlechte Entscheidungen außerhalb des Fußballsballs ihn enorm belastet haben. Während er sich auf dem Platz und im Training wohl fühlte, litt er außerhalb dieser sicheren Räume unter großen Schwierigkeiten. Er beschreibt, wie verzweifelt er war, was dazu führte, dass er sich zeitweise zwei Tage lang zum Trinken einschloss. Trotz dieser Distanzierung vom Alkohol und der Isolation bestand seine Pflichtbeweis gegenüber seinem Job ungebrochen fort.

Maskerade im Training mit Tropfen und Kaugummi

Ein besonders drastisches Detail seiner damaligen Taktik zur Tarnung seiner Probleme ist die Art und Weise, wie er sich zum Training zwang. Rooney steht jedes Morgen auf, verabreicht sich Augentropfen, um rote Augen zu kaschieren, und kaut intensiven Kaugummi, um den Geruch von Alkohol zu verbergen. Diese Maßnahmen dienten ausschließlich dazu, die Fassade eines professionellen Athleten aufrechtzuerhalten, während innerlich ein Sturm toste.

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Sein Rückhalt in dieser turbulenten Zeit waren primär seine Frau Coleen Rooney, die er bereits seit seiner Teenagerzeit kennt, und seine Mutter. Rooney erklärt, dass es für ihn extrem schwer war, sich überhaupt zu öffnen und die Probleme anzusprechen. Er betont, dass die Unterstützung seiner Frau ihm in der Vergangenheit womöglich das Leben gerettet hat und er ohne ihre Hilfe nicht mehr am Leben wäre. Ihre beständige Präsenz war der Anker in seinem zerbrechlichen Zustand.

Entscheidender Weckruf durch Selfie und Dschungelcamp

Der Wendepunkt in Rooneys Umgang mit seinem Alkoholproblem trat im Vorfeld seiner Teilnahme am englischen Dschungelcamp ein. Er fasste den Entschluss, sechs Monate lang keinen Alkohol mehr zu konsumieren. Eine entscheidende Motivation dazu erhielt er durch einen Blick in den Spiegel. Ein Selfie, das er von sich selbst machte, offenbarte ihm einen aufgedunsenen Körperbau und das Aussehen eines 50-Jährigen, obwohl er deutlich jünger war.

Rooney bezeichnet dieses Foto explizit als Weckruf, der ihm die Realität vor Augen führte. Die körperliche Degradation stand in krassem Widerspruch zu seinem Status als Leistungssportler und Vorbild. Dieser visuelle Schock war notwendig, um die notwendigen Veränderungen im Lebensstil herbeizuführen und die alten Muster des Versteckens und des Verbergens abzulegen.

Neue Lebensqualität und aktuelle Zufriedenheit

Heute blickt Wayne Rooney deutlich positiver auf sein Leben und seine mentale Verfassung zurück. Er bezeichnet sich selbst als glücklich wie nie zuvor in seinem bisherigen Leben. Der Weg aus der Depression und dem Alkoholismus hat ihn nicht nur als Person, sondern auch als Vater und Partner verändert. Seine Offenheit in "Life in the Midpoint" dient vielen Menschen als Beispiel, dass auch die erfolgreichsten Athleten mit unsichtbaren Kämpfen konfrontiert sein können.

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Die Geschichte unterstreicht die immense Bedeutung von Unterstützungsnetzwerken und der Bereitschaft zur persönlichen Veränderung. Rooney nutzt seine Plattform, um das Bewusstsein für psychische Gesundheit zu schärfen. Seine Reise vom verzweifelten Spieler, der sich in einer Flasche zu ertränken versuchte, zum glücklichen Familienvater ist ein testament für die Kraft der Resilienz und die Wichtigkeit, sich in Momenten der Schwäche Hilfe zu suchen.