Der 41-jährige Football-Legende Wayne Rooney berichtet von suizidalen Gedanken und Alkoholismus in seiner besten Phase. Seine Frau Coleen rettete ihn.

Der 41-jährige britische Fußball-Legende Wayne Rooney hat in einem aktuellen Podcast-Einsatz tiefgreifende Einblicke in die psychische Krise gegeben, die ihn in der Blütezeit seiner Profilaufbahn heimsuchte. Der ehemalige Stürmer von Manchester United und die englische Nationalmannschaft offenbarte, dass er kurz nach der Geburt seines ersten Sohnes Kai im Jahr 2009 in eine tiefe depressive Phase geriet, die ihn an den Rand des Selbstmords brachte. Rooney schilderte im Podcast Life in the Midpoint (Leben am Mittelpunkt), wie die Kombination aus persönlichem Glück und äußerem Druck zu einer lähmenden inneren Leere führte.

Karrierehöhepunkt überschattet von suizidalen Gedanken

Auch wenn Wayne Rooney zugeben muss, dass sportlich gesehen 2009 wahrscheinlich die beste Phase seiner gesamten Laufbahn war, war sein inneres Befinden zu diesem Zeitpunkt von schwerster Not geprägt. Der 41-Jährige erklärte, dass er einfach keine Menschen mehr auf der Straße ertragen konnte und sich ständig isolierte. Die Diskrepanz zwischen seiner öffentlichen Figur als erfolgreicher Athlete und seinem privaten Leidensdruck wurde für den ehemaligen Nationalspieler unerträglich, da schlechte Entscheidungen abseits des Platzes seine mentale Stabilität kontinuierlich aushöhlten.

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Alkoholismus als Bewältigungsversuch und Training

Um mit der inneren Zerrissenheit fertig zu werden, griff Rooney zunehmend nach der Flasche und schloss sich zeitweise zwei Tage lang zum Trinken ein. Trotz dieses alkoholbedingten Kreislaufs zeigte der 41-Jährige bis zur letzten Sekunde seinen professionellen Pflichtbewusstsein. Er stieg morgens auf, benutzte Augentropfen, um die roten Augen zu kaschieren, kaut Kaugummi, um den Atem zu frischen, und erschien dann pünktlich zum Training, wo er sich im Vergleich zum Privatleben sicher und geborgen fühlte.

Rettung durch Familie und die Rolle von Coleen

Den entscheidenden Halt fand der Ex-Profi in seinem engen sozialen Umfeld, insbesondere bei seiner Frau Coleen Rooney (40) und seiner Mutter. Coleen, mit der Wayne Rooney bereits seit seiner Teenagerzeit verbunden ist, spielte eine fundamentale Rolle bei seiner Genesung. Der 41-Jährige räumte ein, dass es für ihn extrem schwer war, sich überhaupt emotional zu öffnen, aber er betonte eindringlich, dass er ohne die unbeirrbare Unterstützung seiner Ehefrau diese dunkle Zeit möglicherweise nicht überlebt hätte.

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Verzicht auf Alkohol und aktuelle Lebenssituation

Heute gibt Wayne Rooney an, seine psychischen und gesundheitlichen Probleme deutlich besser im Griff zu haben, als dies in den späten 2000er Jahren der Fall war. Vor seiner aktuellen Teilnahme an der britischen Reality-TV-Show I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here! (englischer Dschungelcamp) verzichtete er nach eigenen Angaben vollständig auf Alkohol, ein Verzicht, der ein halbes Jahr anhielt. Dieser Schritt wurde durch einen schmerzhaften Moment ausgelöst, als er vor einigen Monaten entsetzt ein Foto von sich selbst sah, auf dem er aufgequollen wirkte und aussah, als wäre er 50 Jahre alt.

Der Weckruf und der Weg zurück zum Wohlbefinden

Das beschriebene Spiegelbild diente dem 41-Jährigen als drastischer Weckruf, der ihn dazu bewegte, seinen Lebensstil radikal zu ändern und sich um seine körperliche wie geistige Gesundheit zu kümmern. Der frühere Kapitän von Manchester United beschreibt seinen aktuellen Zustand mit bemerkenswerter Klarheit und Zuversicht. Rooney fasst seine aktuelle Lebenssituation zusammen: Ich bin jetzt wahrscheinlich so glücklich wie nie zuvor . Diese Aussage markiert einen klaren Wendepunkt von seiner früheren Isolation hin zu einem bewussten Leben in der Gegenwart, ohne die alten Dämonen.