Wayne Rooney spricht über die dunkelste Zeit seiner Karriere. Nach der Geburt von Sohn Kai litt er unter schweren Depressionen und Suizidgedanken.

Wayne Rooney hat in einem offenen Interview seine tiefgreifenden psychischen Krisen enthüllt, die ihn im Jahr 2009 erreichten. Der ehemalige englische Nationalspieler berichtete im Podcast "Leben am Mittelpunkt" von einem Moment, in dem er kurz vor dem Suizid stand. Diese schwere emotionale Krise trat ein, obwohl er gerade Vater von Sohn Kai geworden war und sportlich in der Blüte seiner Laufbahn weilte.

Rossi beschreibt Isolation und Trinksucht

Rooney, der zwischen 2004 und 2017 insgesamt 120-mal für die englische Nationalmannschaft auflief, beschreibt diese Zeit als paradox. Auf dem Platz nannte er diese Phase "wahrscheinlich die beste seiner Karriere", privat jedoch erlebte er einen massiven Zusammenbruch. Er zog sich zurück, wollte keine Menschen auf der Straße sehen und vermied auch das Betreten von Geschäften. Stattdessen verbrachte er oft zwei Tage lang sich selbst überlassen zu Hause, isoliert von der Außenwelt und häufig betrunken.

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Paradebeispiel für Karrierehöhepunkt versus Privatleben

Der 41-jährige Vater von vier Kindern räumte ein, dass er an einem Punkt angelangt war, an dem Gedanken an den Selbstmord omnipräsent waren. Rooney betonte, dass es ihm extrem schwerfiel, sich emotionale Hilfe zu suchen oder zu öffnen. Er verglich die äußeren Umstände mit dem inneren Zustand: Er war verheiratet, hatte einen kleinen Sohn und stand auf dem Höhepunkt seiner sportlichen Erfolge. Diese Fakten hätten es theoretisch zu seinem glücklichsten Zeitpunkt machen sollen, was es jedoch nicht war.

Danke an Frau Coleen und Mutter für die Rettung

Roony gibt zu, dass egoistische Verhaltensweisen zu dieser dunklen Phase beitrugen. Er ist sich sicher, dass er ohne die Unterstützung seiner Mutter und vor allem seiner Frau Coleen Rooney nicht mehr am Leben wäre. Die beiden sind seit 2008 verheiratet und haben gemeinsam vier Kinder. Coleens Eingreifen und Geduld waren entscheidend, um ihn aus der tiefsten Depression zu holen, auch wenn der Prozess des Vertrauensaufbaus für ihn lange dauerte.

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Post-Spieler-Karriere und aktuelle Tätigkeiten

Nach dem Ende seiner aktiven Zeit im Fußball versuchte sich Wayne Rooney zunächst als Trainer. Diese Bemühungen verliefen jedoch weitgehend erfolglos. Inzwischen hat er eine neue Rolle gefunden und arbeitet als TV-Experte für Sportübertragungen. Seine Offenheit in diesem Interview dient dazu, das Stigma rund um psychische Gesundheit im Profisport zu reduzieren und anderen Betroffenen Mut zu machen.

Beteiligte an Reality-Show und offene Worte

Seit Montag ist Wayne Rooney zudem als Teilnehmer in der britischen Version einer bekannten Reality-Show zu sehen. Diese öffentliche Präsenz passt zu seiner aktuellen Strategie der Transparenz. Durch die Teilnahme an "Leben am Mittelpunkt" teilt er seine Geschichte mit einem breiten Publikum und zeigt, dass selbst weltberühmte Athleten mit schweren inneren Kämpfen zu kämpfen haben können.