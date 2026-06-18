Wayne Rooney preist Thomas Tuchels mutige Wechsel - England geht nach 4:2 gegen Kroatien als Sieger aus

England siegt in der WM-Eröffnung gegen Kroatien mit 4:2, nachdem Trainer Thomas Tuchel in der Halbzeitpause riskante Offensivwechsel vornahm. Wayne Rooney lobt den Trainer als mutigen "Zocker", der das Spiel entscheidend beeinflusste.

England zeigte bei seinem WM-Opener gegen Kroatien ein mutiges und offensives Spiel und sicherte sich mit einem überzeugenden 4:2-Sieg die erste Gruppeneröffnung. Der frühere Nationalspieler und heutige Fußball -Ikone Wayne Rooney äußerte sich nach dem Erfolg lobend über den Trainer Thomas Tuchel .

In einem Interview mit der BBC betonte der 40‑jährige Ex‑Stürmer, dass die besten Trainer im internationalen Fußball nicht nur taktisch, sondern auch psychologisch stark agieren und dabei ein gewisses Risiko eingehen - er beschrieb Tuchel als "Zocker", der in der Halbzeitpause zu einem spielentscheidenden Zug griff. Nach einer torlosen ersten Hälfte, in der Kroatien in der Nachspielzeit zum 2:2 ausgeglichen hatte, nutzte Tuchel die Pause, um seine Spieler zu motivieren und ein neues Angriffsspiel einzuleiten.

Die von den Spielern in der Kabine sehr geschätzte Halbzeitansprache, kombiniert mit gezielten taktischen Anpassungen, sollte sich als entscheidend erweisen. In der 72. Minute brachte Tuchel gleich drei Offensivspieler auf das Feld: Marcus Rashford, Bukayo Saka und Morgan Rogers. Diese Entscheidung wurde von Rooney sofort begeistert aufgenommen.

"Ich liebe das. Ich liebe diese Einwechslungen. Ich liebe es, wie positiv Thomas Tuchel war", erklärte er. Der ehemalige Toptorjäger hob hervor, dass ein defensiver Ansatz zu einem nervenaufreibenden Schlagabtausch hätte führen können, während Tuchels mutige Offensivwechsel die Initiative zurück in die Hände Englands legten.

Das neue Angriffsdreieck eröffnete zahlreiche Chancen, von denen Rashford schließlich das entscheidende dritte Tor erzielte, das den Spielstand auf 4:2 anhob. Rooney lobte den Trainer dafür, dass er nicht abwartete, sondern aktiv das Spielgeschehen gestaltete, was seiner Meinung nach den Unterschied zwischen einem möglichen Unentschieden und dem klaren Sieg ausmachte. Auch nach dem Anschlag der Offensivoffensive zeigte Tuchel seine Flexibilität: In der 80. Minute ersetzte er einen weiteren Stürmer durch den jungen Abwehrspieler Djed Spence.

Dieser sofortige Eingriff stabilisierte die Defensive und verhinderte einen späten Konter der Kroaten. Spences Einsatz wurde von Rooney als "brillant" bezeichnet und bestätigte, dass Tuchels Wechselstrategie nicht nur offensiv, sondern auch defensiv den gewünschten Effekt hatte. Der Trainer bewies damit, dass er die Kontrolle über das Spiel behalten und seine Mannschaft zu einem sicheren Sieg führen kann.

Abschließend betonte Rooney, dass ein solcher taktischer Mut im internationalen Turnierbetrieb selten anzutreffen sei und dass Tuchel damit nicht nur das Vertrauen seiner Spieler, sondern auch die Bewunderung der Fußballwelt erlangt habe





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