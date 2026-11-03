Wayne Rooney tritt bei 'I'm a Celebrity' an: Neue Herausforderung für Fußballlegende

Wayne Rooney nimmt an der neuen Staffel von 'I'm a Celebrity' teil. Die Ausstrahlung soll im November starten. Sportlicher Ehrgeiz treibt die Legende an, nicht Geld.

Die Welt des Fußballs wird Zeuge einer ungewöhnlichen Wendung für eine ihrer größten Persönlichkeiten. Wayne Rooney, der als einer der treffsichersten englischen Spieler der letzten Jahrzehnte gilt, bereitet sich auf eine neue, unkonventionelle Bühne vor. Anstatt im Stadion oder im Trainerstab aktiv zu sein, wird der 41-jährige Ex-Profi seine Fähigkeiten in einem der berühmtesten Survival-Formats der Welt unter Beweis stellen.

Rooneys professionelle Laufbahn war geprägt von beeindruckenden Statistiken, die seine Klasse im modernen Sport unterstreichen. In seiner aktiven Zeit absolvierte der ehemalige Stürmer insgesamt 764 Pflichtspiele. Dabei konnte er auf der Anzeigetafel 313 Tore verzeichnen. Hinzu kamen 168 weitere Torvorlagen, die der 120-malige englische Nationalspieler für seine Teams bereitlegten. Diese Zahlen festigen seinen Status als Ikone des englischen Fußballs.

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Nächster Auftritt bei I'm A Celebrity

Der ehemalige Weltklasse-Stürmer nimmt aktuell an der neuen Staffel der Show 'I'm a Celebrity … Get Me Out of Here!' teil. Dies ist das englische Pendant zur bekannten Formate 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!'. Medienberichten der 'Sun' zufolge ist die offizielle Bestätigung dieser Teilnahme längst nur noch eine Frage der Zeit. Die Produktionspläne sehen vor, dass die neue Staffel bereits Mitte November ausgestrahlt wird, was Rooney auf das internationale Publikum bringen soll.

Motivation hinter der Dschungel-Challenge

Finanzielle Aspekte spielen für Rooney bei dieser Entscheidung vermutlich keine primäre Rolle. Der 41-Jährige steht als regelmäßig eingesetzter TV-Experte auf der britischen Insel gut da und plagt ihn kein Geldmangel. Stattdessen treibt ihn wahrscheinlich der sportliche Ehrgeiz in den Dschungel nach Australien. Für einen Menschen, der sein ganzes Leben lang wettkampforientiert denkt, ist die mentale und physische Belastung einer solchen Show eine natürliche, wenn auch ungewohnte Herausforderung.

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Ein Vorteil, den Rooney bei dieser Umstellung hat, ist seine familiäre Erfahrung mit dem Format. Seine Frau Coleen Rooney nahm vor zwei Jahren bereits an derselben Sendung teil. Sie konnte damals den Sieg nur knapp verpassen und landete als Zweitplatzierte auf dem zweiten Rang. Rooney hat somit direkten Zugriff auf Insiderwissen und taktische Tipps von seiner Ehefrau, was ihm in der Konkurrenz zu seinen Mitstreitern einen deutlichen strategischen Vorteil verschaffen könnte.

Übergang vom Profisport zur Unterhaltung

Der Wechsel von der hohen Ebene des internationalen Fußballs in das Unterhaltungsgeschäft markiert einen signifikanten Karrierewechsel. Während Rooney in der Vergangenheit durch Tore und Assists definiert wurde, muss er sich nun in einer Umgebung beweisen, die Ausdauer und psychische Stabilität erfordert. Die Ankündigung seiner Teilnahme zeigt, dass die Sportlegende bereit ist, öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, die weit über den Sport hinausgeht. Fans und Medien beobachten gespannt, wie er mit den Strapazen der australischen Wildnis umgeht.