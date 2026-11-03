Wayne Rooney tritt der 'I'm a Celebrity'-Staffel bei

Wayne Rooney nimmt an der neuen Staffel von 'I'm a Celebrity' teil. Der 41-jährige Ex-Star zeigt sportlichen Ehrgeiz, nicht Geldbedarf.

Wayne Rooney wird in der kommenden Saison eine neue Herausforderung im Fernsehen meistern. Der 41-jährige Ex-Nationalspieler beteiligt sich an der neuen Staffel der britischen Show 'I'm a Celebrity … Get Me Out of Here!'. Damit folgt er dem englischen Pendant zur bekannten Sendung 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!'.

Die Meldung stammt ursprünglich von der britischen Publikation 'The Sun'. Demnach steht die offizielle Bestätigung der Teilnahme nur noch kurz bevor. Es wird erwartet, dass die neue Staffel bereits Mitte November ihr Publikum erreichen wird. Rooney hat somit wenig Zeit, sich auf das bevorstehende Abenteuer vorzubereiten.

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Finanzielle Unabhängigkeit und Motivation

Finanzielle Gründe dürften für den ehemaligen Weltklasse-Stürmer kaum eine Rolle spielen. Rooney, der regelmäßig als TV-Experte auf der britischen Insel tätig ist, hat keine Geldprobleme. Vielmehr treibt ihn der sportliche Ehrgeiz dazu an, sich den Herausforderungen im Dschungel nach Australien zu stellen. Es geht ihm um den Wettbewerb und die Bewährung unter extremen Bedingungen.

Seine lange Karriere als Fußballprofi hat ihn zu einer der besten englischen Spieler der letzten Jahrzehnte gemacht. In dieser Zeit absolvierte er insgesamt 764 Pflichtspiele. Dabei erzielte er 313 Tore. Zusätzlich bereitete er 168 weitere Treffer für seine Mitspieler vor. Für die englische Nationalmannschaft lief er 120-mal auf.

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Erfahrung durch Ehefrau Coleen Rooney

Der ehemalige Stürmer muss die Teilnahme nicht völlig ohne Vorbild erleben. Seine Frau Coleen Rooney gab dem Format bereits vor zwei Jahren eine Chance. Sie nahm an einer früheren Staffel der Show teil und zeigte dabei starke Leistungen.

Coleen Rooney verpasste den Sieg damals nur knapp. Sie landete als Zweitplatzierte im Rennen um die Krone. Wayne Rooney kann sich nun bei ihr Tipps und Ratschläge für die eigene Teilnahme abholen. Diese familiäre Unterstützung könnte im harten Wettbewerb im australischen Dschungel von großem Vorteil sein.

Nächste Schritte und mediale Aufmerksamkeit

Die Teilnahme von Wayne Rooney sorgt bereits vor der Ausstrahlung für viel Aufmerksamkeit. Als prominenter Gast erwartet ihn eine hohe mediale Beobachtung. Die Show selbst ist für das Jahr 2025 oder das Ende 2024 geplant. Die Ausstrahlung soll wie berichtet Mitte November starten.

Sportliche Ehrgeiz ist der klare Antrieb für diesen Schritt. Rooney bleibt seinem Image als kompetitiver Athlet treu. Die Transformation vom Fußballplatz in den Dschungel wird von Fans und Experten gleichermaßen verfolgt. Die Details zur genauen Abstimmung der Teilnahme stehen noch aus, sind aber laut Quellen nur eine Frage der Zeit.