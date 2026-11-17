Wayne Rooney bricht sein Schweigen über psychische Krisen. Der Ex-Profi offenbart Suizidgedanken und Alkoholkonsum. Seine Frau Coleen half ihm. Lesen Sie hier die Details.

Der ehemalige englische Nationalspieler und Manchester-United-Star Wayne Rooney hat erstmals öffentlich über die schweren psychischen Kämpfe berichtet, die er während seiner aktiven Profikarriere erleiden musste. In der Sendung "Life at the Midpoint" des Podcasts von Gabby Logan gab der heute 41-Jährige zu, dass er in seiner sportlichen Blütezeit unter schweren Depressionen litt und sogar an Suizid dachte.

Roofney erklärte, dass es bis zu seinem Mitte-Zwanziger-Alter gedauert habe, bis er den absoluten Tiefpunkt seiner mentalen Verfassung erreicht habe. Obwohl er sich auf dem Fußballplatz stets sicher und wohl fühlte, war sein Privatleben von Chaos geprägt. Der Stürmer beschrieb die Diskrepanz zwischen seiner öffentlichen Identität als erfolgreicher Athlet und seiner inneren Leere als extrem groß.

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Der Zusammenhang von Alkohol und innerer Leere

Ein zentraler Faktor in Rooneys Geschichte war sein extremer Alkoholkonsum, der zeitgleich mit seinen psychischen Problemen auftrat. Der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft gab offen zu, dass seine egoistischen Entscheidungen abseits des Platzes ihn psychisch bedrückt haben. Obwohl sein exzessiver Konsum keine messbaren Einbußen in seiner sportlichen Leistungsfähigkeit zur Folge hatte, lähmte ihn das Gewissen zunehmend.

Er erinnerte sich an einen Zeitpunkt, an dem er verheiratet war, einen kleinen Sohn bekommen hatte und auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand. Dieser Moment, der für Außenstehende wie der glücklichste seines Lebens hätte aussehen sollen, war für ihn tatsächlich der niedrigste Punkt. Er fühlte sich durch die schlechten Entscheidungen, die er getroffen hatte, zunehmend in eine Ecke gedrängt, aus der er nicht mehr auszubrechen schien.

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Selbstmordgedanken und der Rückzug aus der Öffentlichkeit

Die psychische Belastung gipfelte bei Wayne Rooney schließlich in ernsthaften Suizidgedanken. Der 41-Jährige beschrieb einen Zustand der totalen Isolation, in dem er jeden Kontakt zur Außenwelt scheute. Er erzählte, dass er an einen Punkt gekommen sei, an dem er schlicht niemanden mehr um sich haben wollte. Selbst das Betrachten von Menschen auf der Straße oder das Betreten von Geschäften bereitete ihm enorme Angst und Druck.

In dieser schweren Zeit stand seine Ehe kurz vor dem Aus. Seine Frau Coleen Rooney hatte die Wahl, die Beziehung zu beenden, da die Situation extrem schwierig war. Stattdessen blieb sie an seiner Seite und spielte eine entscheidende Rolle in Rooneys Genesungsprozess. Er betonte, dass sie enorm geholfen habe, diese dunkle Zeit zu überstehen, obwohl sie hätte gehen können.

Therapie und das Stigma im Männerfußball

Rooney erklärte, dass er sich schließlich in Therapie begab, dies aber nicht früher tat, weil er der Kultur im Männerfußball unterlag. Das Spiel im Profisport ist oft geprägt von der Vorstellung, dass emotionale Schwäche ein Zeichen von Kapitulation ist. Er gab zu, dass er versuchte, seine Probleme zu verbergen, um nicht das Gefühl zu haben, sich weniger wie ein Mann zu fühlen.

Obwohl ihm bewusst war, in welcher misslichen Lage er sich befand, fiel es ihm schwer, diese Einsicht nach außen zu tragen. Das Streben nach Stärke führte dazu, dass professionelle Hilfe viel zu spät in Anspruch genommen wurde. Diese Erfahrung macht ihn heute zu einer wichtigen Stimme in der Diskussion um psychische Gesundheit im Sport.

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Heutige Rolle und aktuelle Projekte

Seinem eigenen Bekunden nach war die Unterstützung durch seine Frau Coleen sowie durch seine Mutter der entscheidende Faktor für sein Comeback. Beide halfen ihm enorm dabei, die Krise zu bewältigen. Wayne Rooney beendete seine aktive Laufbahn im Jahr 2021 und kehrte in den Fußball zurück.

Seitdem war er unter anderem als Trainer bei Plymouth Argyle tätig und ist heute als Fußball-Experte für die BBC tätig. Aktuell nimmt er an der britischen Version der Show "I'm a Celebrity - Get Me Out of Here" teil, wo er seine neue Lebensphase öffentlich gestaltet. Seine Offenheit soll anderen helfen, ähnliche Probleme früher anzusprechen.