Wayne Rooney wechselt das Spielfeld: Ex-Fußballprofi tritt in australischem Dschungelcamp an

Der 41-jährige ehemalige englische Fußballnationalspieler Wayne Rooney gibt seine Teilnahme an der britischen Reality-Show Ich bin ein Star, holt mich hier raus! bekannt. Ab November 2025 tritt er im australischen Busch an, wo er gegen andere Prominente um den Sieg kämpft. Rooney, dessen Ehefrau Coleen bereits vor zwei Jahren in der Show war, soll das höchste Gage im Teilnehmerfeld erhalten haben. Die Macher der ITV-Show setzten auf den Star, um Quoten zu sichern. In diesem neuen Abenteuer geht es für den ehemaligen Torjäger nicht um Fußballtitel, sondern um psychologische und physische Herausforderungen wie Lagerfeuer-Essen und Dschungeltests. Die Staffel beinhaltet auch andere Prominente wie Schauspieler und Comedians. Nach seiner erfolgreichen Karriere mit Manchester United und der englischen Nationalmannschaft sowie kurzen Trainerstationen steht Rooney nun vor der Premiere seiner Reality-TV-Karriere.

Wayne Rooney, einer der bedeutendsten Fußballer der jüngeren Geschichte, betritt mit seinem Entschluss zur Teilnahme an der britischen Version von Ich bin ein Star, holt mich hier raus! ein völlig neues und unerwartetes Terrain.

Bisher war sein Leben geprägt von glorreichen Momenten auf dem grünen Rasen, dem Rausch des Publikums und dem Drang nach Toren und Titeln. Ab dem 16. November wird sich der 41-jährige Ex-Nationalspieler jedoch einer anderen Art von Herausforderung stellen müssen. Statt eines Fußballs wird er nun in den australischen Busch reisen, wo es um Dschungelprüfungen, das Knüppeln über Lagerfeuer und das Überwinden von Ekelreaktionen durch unappetitliches Essen geht.

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Rooneys Wechsel ins Reality-TV

Diese Reality-TV-Show, die in Großbritannien eine enorme Fangemeinde hat, bedeutet für Rooney eine Premiere in diesem Genres. Es ist ein radikaler Wechsel der Rollen, bei dem seine sportliche Exzellenz nicht länger der Maßstab für Erfolg ist, sondern vielmehr sein psychologisches Durchhaltevermögen und seine Bereitschaft, sich komischen oder unangenehmen Situationen zu stellen. Hinsichtlich der finanziellen Aspekte dieser neuen Karrierephase gibt es zahlreiche Spekulationen. Berichten zufolge handelt es sich bei Wayne Rooney um den renommiertesten und teuersten Teilnehmer der diesjährigen Staffel.

Quellen, die der britischen Tageszeitung The Sun nahestanden, teilten mit, dass die Macher der Show bereit waren, tief in die Geldbeutel zu greifen, um den ehemaligen Weltklasse-Stürmer für die Sendung zu verpflichten. Obwohl keine exakte Summe öffentlich bekannt gegeben wurde, wird berichtet, dass Rooney eine sechsstelligen Gehaltssumme kassiert hat. Der ITV-Sender habe diesen hohen Betrag gerne ausgegeben, da die Anwesenheit eines so großen Namens der Produktion immense Aufmerksamkeit und Einschaltquoten verspricht.

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Prominente Teilnehmer im Dschungelcamp

Neben Rooney sind weitere prominente Teilnehmer im Teilnehmerfeld angedeutet, darunter die Schauspielerinnen Joanna Page und Claire Sweeney, die Comedians Leigh Francis und Jack Skipper, der Paralympics-Star Ade Adepitan, der YouTuber Sharky, der Musiker Ricky Wilson sowie das Model Leomie Anderson. Diese Besetzung unterstreicht die breite Appeal der Show, die sowohl Sportler als auch Entertainer und Medienpersönlichkeiten zusammenführt. Der Schritt von Wayne Rooney ist vor dem Hintergrund seiner familiären Tradition in diesem Genre besonders interessant.

Seine Ehefrau Coleen Rooney, 40 Jahre alt, war bereits vor zwei Jahren in der britischen Ausgabe der Dschungelcamp-Show zu sehen und landete 2024 auf dem zweiten Platz. Somit folgt er ihrem Beispiel und tritt in die Fußstapfen seiner Frau. Die Rooneys sind zudem schon aus einer zehnteiligen Dokumentation bekannt, die Einblicke in ihr Familienleben gab und das Paar sowie ihre vier Söhne durch ein Jahr voller Veränderungen begleitete. Rooney hinterlässt mit seinem Rücktritt eine beeindruckende Karriere.

Er gewann mit Manchester United, den Red Devils, fünf englische Meisterschaften sowie die Champions League und die Europa League. Für die englische Nationalmannschaft erzielte er in 120 Länderspielen insgesamt 53 Tore. Nach seiner aktiven Zeit als Spieler versuchte er sich als Trainer bei Vereinen wie Derby County, Birmingham City und Plymouth Argyle. Derzeit arbeitet er als TV-Experte.

Karriere und sportliche Erfolge

Doch jetzt wartet auf ihn eine völlig neue, ungewisse Herausforderung, die ihn aus seiner gewohnten Umgebung herausreißt und ihn vor Aufgaben stellt, die weit von den Standards eines Profisportlers entfernt sind.