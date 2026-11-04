Wayne Scot Lukas enthüllt: Janet Jacksons Super-Bowl-Entblössung war geplant

Der Modedesigner Wayne Scot Lukas bestreitet, dass Janet Jacksons Super-Bowl-Auftritt 2004 ein Unfall war. Laut ihm war die Entblössung ein bewusstes Inszenierungsmanöver vor Justin Timberlake.

Der Modedesigner Wayne Scot Lukas bricht mit der offiziellen Geschichte des berüchtigten Super-Bowl-Auftritts aus dem Jahr 2004. Er behauptet in einem Interview, die kurzzeitige Entblössung der Brust von Janet Jackson während der Halbzeitshow mit Justin Timberlake war keine technische Panne, sondern von Anfang an geplant. Diese Aussage widerspricht direkt der langjährigen Version von " Nipplegate" als ungewolltem Missgeschick.

Planungsdetails zur Halbzeitshow

Lukas erklärt, dass die ursprüngliche Choreografie anders aussah als das, was Millionen Zuschauer sahen. Anfänglich sollte Jackson ihren Po zeigen, wofür ein spezieller String-Tanga vorgesehen war. Kurzfristig änderte man die Idee, um die Performance spektakulärer zu gestalten, und entschied sich für die Enthüllung der Brust. Dies geschah wenige Tage vor dem eigentlichen Auftritt in Houston im Jahr 2004.

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Der Designer betont zudem, dass der Ablauf am Bildschirm anders geplant war. Nach dem Entfernen des Kostümteils sollte die Kamera tatsächlich weg schwenken und der Bildschirm schwarz werden. Laut Lukas waren die Produzenten für das Unterlassen dieses Schwenks verantwortlich, wodurch die Entblössung für das globale Publikum sichtbar blieb.

Reaktion von Timberlake und Jackson

Janet Jackson hatte jahrzehntelang betont, dass es sich um ein unglückliches Missgeschick handelte. Lukas widerspricht dieser Darstellung deutlich und nennt die Bezeichnung "Garderoben-Panne" irreführend. Er sieht die Aktion als bewusste Inszenierung, die von ihm und dem Team konzipiert wurde, um Aufmerksamkeit zu generieren.

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Auch Justin Timberlake bleibt in der Kritik des Designers nicht verschont. Lukas klagt, dass Timberlakes öffentliche Schilderung der Ereignisse seiner Karriere erheblich geschadet habe. Eine Entschuldigung hat er laut eigenen Angaben nie erhalten. Dennoch sei er heute nicht mehr an Rache interessiert, sondern daran, dass die Wahrheiten über die damaligen Vorkommnisse bekannt werden.

Zusammenhang mit neuer Dokumentation

Die Enthüllungen von Wayne Scot Lukas erfolgen im Kontext einer bevorstehenden vierteiligen Dokumentarserie über Justin Timberlake. Die Serie soll im Dezember auf Apple TV+ erscheinen. In ihr wird der Super-Bowl-Vorfall eine zentrale Rolle einnehmen. Lukas gibt an, dass er für diese Dokumentation nicht angefragt wurde, obwohl er als damaliger Kostümchef maßgeblich an den Vorbereitungen beteiligt war.

Wayne Scot Lukas ist ein erfahrener Modedesigner, der in seiner Karriere mit zahlreichen internationalen Stars zusammenarbeitete. Neben Jackson und Timberlake waren auch Künstler wie Tina Turner, Barry Manilow und Cindy Crawford auf seine Entwürfe angewiesen. Seine aktuellen Aussagen stellen eine kritische Perspektive auf einen der skandalössten Momente der Popkulturgeschichte dar.

Langfristige Auswirkungen auf die Karriere

Die Ereignisse von 2004 hatten tiefgreifende Folgen für die betroffenen Künstler und die Verantwortlichen. Während Janet Jackson und Justin Timberlake die Verantwortung auf technische Fehler oder andere Umstände abwälzten, sieht Lukas die Schuld bei der Leitung der Show. Er wirft vor, dass die Kontrolle über das Endergebnis fehlte, obwohl die Intention klar war.

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Durch die Veröffentlichung seiner Version in "TMZ Live" bringt Lukas einen neuen Aspekt in die Diskussion ein. Die Frage, ob es sich um einen Unfall oder ein Marketing-Stunt handelte, bleibt damit weiterhin umstritten. Die kommende Dokumentation auf Apple TV+ könnte neue Beweise oder Aussagen liefern, die diese Debatte weiter anheizen.

Wahrheitsfindung in der Popkultur

Für Fans und Historiker der Popkultur ist die Rolle von Wayne Scot Lukas bisher kaum wahrgenommen worden. Als Designer trug er zur visuellen Identität der Performance bei, wurde aber in den Medienberichten oft übersehen. Seine Aussagen könnten dazu beitragen, die narrative Kontrolle über "Nipplegate" neu zu gewichten und die Perspektive der kreativen Mitarbeiter einbezogen.

Die Antwort auf die Frage, ob die Entblössung geplant war, hängt letztlich von den Beweisen ab, die in der Dokumentation präsentiert werden. Lukas hat mit seinem Statement die Tür für eine erneute Untersuchung der Umstände geöffnet. Die Öffentlichkeit wird nun gespannt sein, ob Justin Timberlake die Wahrheit über die damaligen Ereignisse in seiner Serie erzählt.