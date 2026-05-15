Ways to Make Himbeeren Last Longer

Discover how to keep your favorite summer treat, Himbeeren, fresh and delicious for longer. Learn about the natural Himbeersaison in Germany and how to store them properly to enjoy their sweet and juicy flavor for as long as possible.

Himbeeren sind süß und saftig – aber immer nur für kurze Zeit. Doch es gibt Wege, sie länger haltbar zu machen. In Deutschland geht die natürliche Himbeersaison von Juni bis August.

In Gewächshäusern werden sie jedoch ganzjährig angebaut und sind je nach Sorte von Mai bis November verfügbar. Wichtig zu wissen: Himbeeren reifen nicht nach. Was im Körbchen landet, bleibt geschmacklich so. Schon leichter Druck macht sie ungenießbar.

Beim Kauf zählt der erste Eindruck. Frische Himbeeren erkennt man an ihrer glänzend roten Farbe, an einer prallen Form und an einem aromatischen Duft. Zu Hause gehören frische Himbeeren in den Kühlschrank – aber höchstens für 2 bis 3 Tage. Das Gemüsefach ist keine gute Idee.

Dort herrscht die höchste Feuchtigkeit. Besser: das mittlere Kühlschrankfach bei 0 bis 1 Grad Celsius. Und nur einwandfreie Beeren dürfen hinein. Matschige oder beschädigte Früchte sollten direkt nach dem Kauf entsorgt werden.

An Druckstellen bildet sich schnell. Eine Beere sichtbar verschimmelt, muss die gesamte Portion weg. Unsichtbare Sporen verbreiten sich durch die Luft und befallen auch die anderen Früchte. Am besten lagert man Himbeeren in einem luftdurchlässigen Behälter mit Gittereinsatz.

Ein Papiertuch saugt überschüssige Feuchtigkeit auf und hält die Beeren trocken. Wichtig ist auch, dass sie nebeneinander liegen und nicht gequetscht werden. Grundregel: Himbeeren erst direkt vor dem Verzehr waschen. Durch das Waschen verlieren sie ihre natürliche Schutzschicht und werden noch empfindlicher.

Eine Ausnahme gibt es dennoch. In einem Wasser-Essig-Bad können Himbeeren länger frisch bleiben. Zwar wird dabei die Schutzbarriere der Beere zerstört, doch mögliche Schimmelsporen werden entfernt. Dafür legt man die Beeren in ein Gemisch aus einem Drittel Essig und zwei Dritteln Wasser.

Sie müssen vollständig bedeckt sein. Zwei Minuten Einwirkzeit reichen. Danach gründlich mit kaltem Wasser abspülen und sorgfältig trocken tupfen. Auch der Plastikbehälter aus dem Supermarkt kann zum Problem werden.

Er ist oft durch viele Hände gegangen. Deshalb sollte man ihn mit Spülmittel und heißem Wasser reinigen und vor dem Zurücklegen der Beeren ein Papiertuch hineinlegen. Für Monate haltbar machen will, friert sie ein. Tiefgekühlte Himbeeren halten sich mindestens 6 Monate.

Am besten breitet man sie zunächst auf einem Tablett aus und legt sie für 2 bis 3 Stunden ins Tiefkühlfach. So frieren sie an und behalten ihre Form, bevor sie in einen Gefrierbeutel oder Behälter umgefüllt werden





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