Waze und Garmin erhöhen Sicherheit durch Radfahrerkennung

Waze warnt in der neuen Funktion mit Garmin LiveTrack Autofahrer vor Radlern, um Unfälle zu vermeiden. Die Datensicherheit bleibt durch die freiwillige Nutzung gewahrt.

Die Navigations-App Waze führt eine neue Sicherheitsfunktion ein, die Autofahrer warnt, wenn sich Radfahrer auf derselben Strecke befinden. Diese Zusammenarbeit zwischen dem Kartendienst und dem Herstellers Garmin zielt darauf ab, die Sichtbarkeit von Radfahrer n im motorisierten Verkehr zu erhöhen. Damit diese Warnung funktioniert, müssen die Radfahrer ihre Position explizit über die Applikation Garmin LiveTrack freigeben.

Technische Umsetzung der Kollaboration

Für die Aktivierung dieser neuen Funktion benötigen Radfahrer ein kompatibles Garmin-Edge-Fahrradcomputer-Gerät oder eine passende Garmin-Smartwatch. Die Nutzung der Software Garmin LiveTrack ist dabei zwingend erforderlich, um die Datenübertragung zu gewährleisten. Sobald die Tour auf dem entsprechenden Garmin-Gerät gestartet wird, erscheint das Fahrzeug des Radfahrers als bewegliches Symbol auf der digitalen Karte der Waze-App.

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Warnung für Autofahrer im Alltag

Autofahrer, die sich in der Nähe eines solchen Radfahrers befinden, erhalten eine sofortige visuelle oder akustische Warnung. Diese Information teilt ihnen mit, dass sich auf dem aktuellen oder kommenden Streckenabschnitt ein Radfahrer bewegt. Das Ziel dieser technischen Integration ist es, den Autofahrern mehr Vorlaufzeit zu geben, damit sie ihre Fahrweise anpassen können. Besonders vorsichtiges Fahren und erhöhte Aufmerksamkeit werden so gefördert.

Datenschutz und freiwillige Nutzung

Die Inanspruchnahme der Sicherheitsfunktion durch Radfahrer ist vollständig freiwillig. Der Datenschutz steht bei diesem Projekt im Fokus, daher werden keine persönlichen Informationen preisgegeben. Autofahrer sehen lediglich einen vorübergehenden Hinweis auf die Anwesenheit eines Radfahrers auf der Karte. Weder die exakte Route noch andere sensible Daten des Radfahrers werden offengelegt. Der Datenschutz bleibt somit stringent gewahrt.

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Automatisches Ende der Datenübertragung

Sobald der Radfahrer seine Tour auf seinem Garmin-Gerät beendet, wird die Datenverbindung automatisch getrennt. Infolgedessen verschwindet das Symbol des Radfahrers umgehend von der Karte der Waze-App für alle sichtbaren Nutzer. Diese automatische Trennung stellt sicher, dass keine Langzeitverfolgung stattfindet und die Privatsphäre der Nutzer nach der Fahrt vollständig geschützt ist. Die Transparenz der Daten ist somit streng zeitlich begrenzt.

Verfügbarkeit auf mobilen Endgeräten

Die neue Sicherheitsfunktion wird simultan für die Betriebssysteme Android und iOS ausgerollt. Dadurch ist die Funktion für eine breite Masse an Nutzern auf beiden gängigen Smartphone-Plattformen zugänglich. Die Integration in die bestehende Infrastruktur von Waze ermöglicht es, diese Innovation schnell und effizient an die Gemeinschaft der Kartennutzer zu verteilen.