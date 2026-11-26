Der ungeschlagene deutsche Schwergewichts-Weltmeister Agit Kabayel trifft am 28. November 2026 in einem exklusiven DAZN-Livestream auf Herausforderer Nelson Hysa.

Der deutsche Schwergewicht s-Boxweltmeister Agit Kabayel wird seinen WBC-Titel am kommenden Samstag, den 28. November 2026, erfolgreich verteidigen. Als haushoher Favorit trifft der 34-jährige Leverkusen auf den ebenfalls ungeschlagenen albanischen Herausforderer Nelson Hysa. Diese Konfrontation stellt die erste reguläre Titelverteidigung von Kabayel dar, nachdem er im Juni 2026 aufgrund des Rücktritts von Oleksandr Usyks offiziell zum WBC-Champion aufstieg.

Verfügbarkeit und Übertragungsmöglichkeiten

Das Duell um die WBC-Gürtel wird ausschließlich im digitalen Livestream über DAZN übertragen. Eine Ausstrahlung im linearen Fernsehen ist weder im Free- noch im Pay-TV-Programm geplant. Zuschauer benötigen zwingend ein aktives DAZN-Abonnement, das allein jedoch nicht ausreicht, um den Kampf zu sehen.

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Die Übertragung ist strikt auf die DAZN-App sowie die direkte Web-Oberfläche beschränkt. Selbst mit einem gültigen Account ist die Nutzung der Kanäle DAZN1 oder DAZN2 ausgeschlossen, auf denen das Ereignis nicht zu empfangen ist. Fans müssen sich daher frühzeitig über die technischen Zugriffsrechte informieren.

Statistik und Karrierehintergrund der Kämpfer

Agit Kabayel, geboren am 23. September 1992 in Leverkusen, gilt als erster deutscher Schwergewichtsweltmeister seit Max Schmeling. Der kurdischstämmige Boxer wuchs im Ruhrgebiet auf und stammte ursprünglich aus dem Kickboxen, bevor er 2011 sein Profidebüt gab. Bekannt ist er für schnelle Kombinationen und präzise Körpertreffer, was ihm spektakuläre K.-o.-Siege gegen Arslanbek Machmudow, Frank Sánchez und Zhang Zhilei bescherte.

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Nelson Hysa, bekannt als "The Albanian Eagle", wurde am 6. September 1984 in Shkodra geboren. Mit 37 Jahren gab er erst 2022 sein Profidebüt und feierte seitdem 25 Siege, davon 23 durch K.-o. Der 42-Jährige sicherte sich im August 2026 den WBO-Global-Titel gegen Thomas Narmo und stieg durch seine K.-o.-Bilanz in die Top 10 der Weltrangliste auf.

Favoritenstatus und taktische Prognosen

Wettanbieter führen Agit Kabayel mit einer Siegquote von rund 1,05, was einer Wahrscheinlichkeit von etwa 95 Prozent entspricht. Hysa wird als klarer Außenseiter gehandelt, da er noch nie auf dem absoluten Top-Niveau getestet wurde. Experten sehen Kabayel technisch, körperlich und konditionell eindeutig überlegen, wobei seine hohe Schlagfrequenz eine massive Gefahr für den Herausforderer darstellt.

Die einzige realistische Chance für Nelson Hysa liegt in der ersten Runde, in der er durch seine enorme Schlagkraft mit harten Treffern überraschen könnte. Sollte ihm dieser frühe Erfolg verwehrt bleiben, ist davon auszugehen, dass Kabayel seine technische Klasse und Ausdauer über die Distanz des Kampfes immer deutlicher ausspielen wird.