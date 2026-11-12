WBO Cruiserweight Title Bout: Fress und Xhoxhaj III in Magdeburg

Roman Fress trifft im dritten Aufeinandertreffen am Samstag auf Armend Xhoxhaj in Magdeburg. Der WBO-Cruisergewicht-Kampf steht unter großem Druck nach zwei umstrittenen Ergebnissen.

Am kommenden Samstag findet in Magdeburg das dritte und entscheidende Duell im Cruisergewicht der WBO zwischen Roman Fress und Armend Xhoxhaj statt. Nach zwei vorherigen Kämpfen, die jeweils nicht eindeutig zu den Gunsten eines der beiden Kontrahenten entschieden wurden, gilt dieses Match als großes Finale für die Weltmeisterschaftsriege. Beide Kämpfer haben die Vergangenheit nicht verwunden und wollen mit diesem Auftritt ihre Dominanz beweisen.

Dritter Kampf als Endgültige Entscheidung

Die WBO führt Roman Fress nach wie vor als Weltranglistenersten der Gewichtsklasse. Dennoch ist der Ausgang des Duells zwischen dem 32-jährigen Fress und dem 33-jährigen Armend Xhoxhaj noch völlig offen. Fress hat sich in Berlin auf das Match vorbereitet und betont, dass ein weiteres Unentschieden für niemanden von Nutzen sei. Er ist überzeugt, aus den früheren Fehlern gelernt zu haben und den Kampf dieses Mal vollständig kontrollieren zu können. Seine Aussage ist klar: Er werde alles anders machen und keine Kompromisse eingehen.

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Strategien und Trainerwechsel für Roman Fress

Für das wichtige Match hat Roman Fress eine neue taktische Ausrichtung erhalten, die seinen Ansatz fundamental verändert. An seiner Seite steht seit Kurzem der 66-jährige Trainer Georg Bramowski. Bramowski hat einen spezifischen Plan entwickelt, der darauf abzielt, dass Fress aktiver boxt und den Kampf selbst bestimmt. Der Fokus liegt auf klaren Aktionen und Wirkungstreffer, die den Unterschied ausmachen sollen. Ziel ist es, nicht nur Punkte zu sammeln, sondern die Präsenz im Ring deutlich zu steigern und dem Gegner keine Luft zu lassen.

Armend Xhoxhaj fordert klare Sieg

Armend Xhoxhaj, der auch als Europameister antritt, hat die vorherigen Ergebnisse nicht vergessen. Der Kosovare gibt an, noch immer wütend auf den Ausgang der letzten Begegnung zu sein und schließt ein weiteres Unentschieden kategorisch aus. Xhoxhaj versichert, dass es dieses Mal keine unklaren Entscheidungen mehr geben wird. Er wirkt ungeduldig und sagt offen, er könne nicht bis zum Samstag warten. Seine Ansage an die Öffentlichkeit ist eindeutig: Er wird den Kampf gewinnen und ist überzeugt, dass seine vorherigen Ergebnisse nicht der Realität entsprechen.

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Trainerteam setzt auf fairen Kampf

Mete Alijaj, der Trainer von Armend Xhoxhaj, hat die Erwartungen seines Schülers bestätigt. Alijaj hofft auf einen fairen Kampf, der den Fans gerecht wird. Er räumt ein, dass das Team enttäuscht vom letzten Ergebnis war, aber der Fokus liegt nun voll auf dem Sieg. Die Botschaft an Xhoxhaj ist eindeutig: Er soll in den Ring gehen und gewinnen. Alijaj vermisst jedoch die offensiven Impulse seines Kämpfers in den Runden davor und erwartet nun mehr Durchsetzungskraft.

Zeitplan und Broadcasting im Überblick

Das Hauptevent findet in der Messe Magdeburg statt und beginnt um 18.30 Uhr mit dem gesamten Kampfabend. Für das Publikum in Deutschland und Europa bietet der ARD-Livestream eine umfassende Übertragung aller Kämpfe des Abends. Der spezielle Hauptkampf zwischen Fress und Xhoxhaj wird vom MDR ab 22.45 Uhr live übertragen. Xhoxhaj hat bereits angedeutet, dass der Kampf nicht zwölf Runden dauern wird, was auf eine frühe Entscheidung hindeutet. Die Erwartungen an das Event sind hoch, da beide Seiten alles geben wollen, um die Vorwürfe der Vergangenheit zu entkräften.