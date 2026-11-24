Der WDFV und der MSV Duisburg unterstützen das Kompassmodell zur Regionalliga-Reform einstimmig. Die Entscheidung zielt auf vier Staffeln ab, während der NOFV widerspricht.

Der Westdeutsche Fußball-Verband ( WDFV) hat sich mit deutlicher Mehrheit für das sogenannte Kompassmodell zur Reform der Regionalliga ausgesprochen. Bei einem Treffen am Montag in der Sports chule Wedau in Duisburg erklärten die Verantwortlichen um DFB -Vize Peter Frymuth ihre eindeutige Haltung. DFB -Präsident Bernd Neuendorf (65) war bei der Zusammenkunft mit den Dritt- und Viertligisten des WDFV anwesend, um die weiteren Schritte zur Aufhebung der bestehenden Fünf-Staffel-Struktur zu besprechen.

Klare Kante des MSV Duisburg für Reform

Michael Preetz (59), der Geschäftsführer des MSV Duisburg, sprach nach dem Treffen mit aller Klarheit aus, was die westdeutschen Klubs denken. Er betonte, dass alle WDFV-Vereine einstimmig und mit absoluter Überzeugung für das Kompassmodell gestimmt hätten. Diese geschlossene Front im Westen dürfte entscheidend sein, da die Region bei der Abstimmung im DFB-Bundestag am 18. Dezember geschlossen für die bundesweite Kompromisslösung votieren wird. Das Modell sieht vor, die Anzahl der Regionalligen von fünf auf vier zu reduzieren und die Vereine jährlich nach den kürzesten Fahrstrecken auf die vier Himmelsrichtungen zu verteilen.

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Argumente für die strukturelle Veränderung

Preetz warb intensiv für die vorgeschlagene Struktur, da er sie als die einzig sinnvolle Lösung für eine gesunde Zukunft der Regionalliga ansieht. Er argumentierte, dass das Kompassmodell nicht nur die beste Option unter mehreren Szenarien sei, sondern die eine stimmige Lösung darstelle. Diese Einschätzung wird auch von anderen führenden Köpfen im deutschen Fußball geteilt. Marcus Uhlig (55) vom SV Elversberg, der unterdessen als Marcus Uhlig (55/Oberhausen) in den Quellen geführt wird, und Tommy Haeder (35) vom Chemnitzer FC bekundeten ihre Freude über die Entwicklung. Haeder bezeichnete die Einigkeit im Westen als gelebte Solidarität und einen starken Schritt in die richtige Richtung.

Szenarien aus der Vergangenheit

Die Dringlichkeit der Reform wird am Beispiel des MSV Duisburg deutlich. Preetz verwies darauf, wie hart der Aufstiegsweg in der Regionalliga sein kann. Er skizzierte ein hypothetisches Szenario aus der Sommerrunde 2025, in dem der MSV möglicherweise in ein entscheidungsspiel um den Aufstieg hätte gehen müssen. In einem solchen Fall wäre der Lohn einer überragenden Saison möglicherweise innerhalb von 180 Minuten zunichte gemacht worden. Solche dramatischen Enden sollen durch eine stabilere Struktur künftig vermieden werden.

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Widerspruch aus Nordostdeutschland

Trotz der breiten Zustimmung im Westen stößt das Kompassmodell auf Widerstand in anderen Regionen. Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) unter Präsident Hermann Winkler (63) hat sich gegen den Willen seiner eigenen Vereine vom Kompassmodell abgewandt. Diese Kehrtwende sorgt für Verwunderung in der Liga. Torsten Ziegner (49), Trainer bei Lok Leipzig, kritisierte die Situation scharf. Er merkte an, dass andere Modelle wie das 22/5-Modell aufgrund mangelnder Aufstockung kaum umsetzbar seien, was den NOFV manövriere.

Regionale Identität bleibt gewahrt

Der DFB hat in seinen Präsentationen hervorgehoben, dass mit dem Kompassmodell die regionale Identität der 4. Liga nicht verloren geht. Es wird dargelegt, dass Vereine von maximal vier Bundesländern in verschiedene Staffeln eingeordnet werden müssen, was durch Animationen verdeutlicht wurde. Zudem soll es in sechs Jahren nur bei neun Vereinen zu einem Wechsel der Staffeln kommen. Potentiell betroffen sind vor allem Regionen wie Nordrhein-Westfalen, wo die Unterstützung für das Modell einstimmig ausfällt. Dies unterstreicht die Effizienz des Vorschlags für den Westen.