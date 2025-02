WDR aktuell App erhält neue Benutzeroberfläche und weitere Neuigkeiten

Die WDR aktuell App bekommt eine neue Benutzeroberfläche, die den Bedürfnissen der Nutzer besser entspricht. Weitere Nachrichten des Tages beinhalten die Sperrung der Autobahn 33 in Fahrtrichtung Brilon sowie die Debatte über die Notwendigkeit mehr Ausländer in Deutschland

Die Autobahn 33 ist ab dem Kreuz Bielefeld in Fahrtrichtung Brilon voraussichtlich noch bis 16.30 Uhr komplett gesperrt. Wir freuen uns riesig auf eine Sache, die Ihr euch gewünscht habt: Die WDR aktuell App sieht jetzt so aus, wie sie für euch passt. Darf man nach Aschaffenburg darüber sprechen, dass Deutschland mehr Ausländer braucht? Ja, das sei wichtig, sagt unsere Kolumnistin.

Welche Nachrichten sind heute wichtig? Was musst du wissen, um mitreden zu können? Wir haben die Themen des Tages im Blick und stehen ziemlich früh auf, um sie dir zum Frühstück, im Bad oder auf dem Weg zur Arbeit zu servieren. Kompakt in um die 20 Minuten. Um 06:30 Uhr sortieren dir Caro, Matthis, Lisa, Robert, Minh Thu, Flo oder Jan den Tag. Sie erklären und diskutieren, damit du danach weißt, was heute los ist. Du willst uns was sagen? Schreib eine Mail an [email protected]. Oder schick uns eine (Sprach-)Nachricht an 0151 15071635. Lokalzeit.de steht für die Menschen, die unser vielfältiges NRW mit ihren inspirierenden Ideen prägen. Aus dem Rheinland, Ruhrgebiet oder Westfalen. Künstliche Intelligenz (KI) ist zu einem integralen Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden. Wieviel disruptive Energie, wieviel Innovationskraft in ihr steckt, lässt sich noch nicht erahnen. Hier wird das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.





WDR-App: Sichtbarmachung von Kriegsfolgen in Augmented RealityDer WDR stellt auf der Didacta 2025 eine neue App vor. Zeitzeugen berichten in Augmented Reality über das Leben in Deutschland nach Kriegsende im Jahr 1945.

Apple erlaubt erstmals Pornografie-App im EU-App StoreApple hat die erste Pornografie-App für den Vertrieb auf iPhones in der EU freigegeben. Die 'Hot Tub' genannte Software lässt sich über 'AltStore PAL' laden und ist die 'weltweit erste von Apple zugelassene Porn-App'. Das iPhone wird dieses Jahr 18 Jahre alt und sei damit 'endlich alt genug für etwas reifere Apps'.

Apple Ärgert sich über Porno-App im alternativen iOS-App StoreDie Porno-App „Hot Tub“ ist nun über den alternativen iOS-App-Store AltStore PAL verfügbar. Obwohl Apple die App in Europa zugelassen hat, zeigt sich das Unternehmen besorgt über die Sicherheitsrisiken und kündigt an, die App nicht im eigenen App Store anzubieten. AltStore PAL kündigte an, seine gesamten Patreon-Einnahmen für Februar an Organisationen zu spenden, die Sexarbeiter und die LGBTQ+-Community unterstützen.

Civilization 7 erhält neuen Patch mit Fokus auf BenutzeroberflächeDer dritte Patch für Civilization 7 seit dem Release konzentriert sich auf die Verbesserung der Benutzeroberfläche. Viele Kritikpunkte wurden im Patch 1.0.1. adressiert, darunter die Übersichtlichkeit von Icons, Menüs und Schrift. Andere Änderungen wurden von der Community-Mod „Sukritact“ inspiriert.

App geht offline und hofft auf Trump: Social-Media-App TikTok stellt US-Dienst vorerst einDie Video-App TikTok hat am Samstag ihren Dienst in den USA eingestellt. Das Unternehmen hofft nun auf eine Lösung durch den künftigen Präsidenten Donald Trump, der der Plattform eine 90-tägige Verlängerung in Aussicht gestellt hat.

Spy x Family Staffel 3: Erscheinungsdatum, Neuigkeiten und mehrDie beliebte Anime-Serie „Spy x Family“ enthüllt im Oktober 2025 die dritte Staffel. Alle Neuigkeiten zur Fortsetzung, das Erscheinungsdatum und mehr erfahren Sie hier.

