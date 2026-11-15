WDR: Drei Magazine fallen 2027 der Kür zum Opfer

Der WDR streicht die Doku-Reihen WDR Story und Menschen hautnah sowie die Magazine Hier und heute und Servicezeit. Die neuen Formate starten am 5. April 2027.

Das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland befindet sich in einer tiefgreifenden Transformationsphase, bei der der Rotstift über zahlreiche Sendungen am WDR verhängt wird. Die Intendantin Dr. Katrin Vernau hat bestätigt, dass die etablierten Dokumentationsreihen WDR Story und Menschen hautnah gänzlich eingestellt werden. Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenden Neustrukturierung des Programmangebotes, die ab dem 5. April 2027 konkrete Umsetzung findet.

Zusammenlegung von WDR-Formaten zum 5. April 2027

Ab dem 5. April 2027 werden die wöchentlichen Magazine Hier und heute sowie Servicezeit zu einer einzigen Sendung zusammengelegt. Das neue Format soll dann in einem verlängerten Zeitfenster von 17:00 Uhr bis 18:45 Uhr ausgestrahlt werden. Diese Maßnahme folgt dem Muster, das bereits bei ARD und ZDF sowie bei anderen Dritten Programmen erfolgreich eingeführt wurde. Dort wurden ebenfalls einzelne Mittagsmagazine zu einem großen, gemeinsam produzierten und ausgestrahlten Gesamformat fusioniert.

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Gründe für die Kürzungen und das neue Finanzmodell

Die Anpassungen im Programm des WDR sind keine isolierte Entscheidung, sondern Teil einer übergeordneten Strategie der ARD und des ZDF. Beide Sender stehen vor der doppelten Herausforderung, mehr junge Zuschauer an ihre Mediatheken zu binden und gleichzeitig Kosten zu senken. Diese Kostendruck-Situation entsteht primär dadurch, dass der Rundfunkbeitrag nicht in der geforderten Höhe erhöht wurde. Um dennoch Budgets für frische und innovative Formate freizuschaufeln, führt der WDR eine Konsolidierung der Redaktionen durch.

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Veränderung der Dokumentationsstrategie im WDR

Die Entscheidung zur Einstellung von WDR Story, die seit dem Jahr 2000 lief, und Menschen hautnah, die bereits seit 1993 im Programm war, markiert das Ende einer Ära von 33 Jahren für diesen spezifischen Format-Typ. Intendantin Dr. Katrin Vernau betonte jedoch, dass Dokumentationen als Gattung nicht verschwinden. Stattdessen werden sie zukünftig vorrangig für die ARD-Mediathek produziert und erscheinen auch auf linearem Fernsehen, beispielsweise am Mittwochabend im WDR.

Auswirkungen auf das Programmangebot und weitere Schritte

Der WDR reagiert damit auf einen Prozess, der vor einigen Jahren begann und noch lange nicht abgeschlossen ist. Die Zusammenlegung der Magazine dient nicht nur der Effizienzsteigerung, sondern soll auch die Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Zeitalter sichern. Gut möglich, dass in naher Zukunft weitere Programme von dieser Entwicklung betroffen sein werden, da die Strukturanpassungen in den Sendeanstalten weiter voranschreiten. Die genannten Änderungen sind fest eingeplant und treten wie angekündigt zum 5. April 2027 in Kraft.