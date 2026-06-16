WDR-Köche präsentieren vielseitiges Rezept für Erdbeer-Roulade

Die WDR-Köche zeigen, wie man einen saftigen Biskuit mit frischen Erdbeeren und Sahne zu einer eleganten Roulade verrollt. Schritt für Schritt wird dieZubereitung erklärt, vom Biskuitbacken über das Füllen bis zum perfekten Aufrollen. Tipps für die Formgebung und das Kühlen sorgen für ein gelungenes Dessert.

Die WDR-Köche haben ein köstliches Rezept für eine Erdbeer- Roulade entwickelt, das sich ideal für besondere Anlässe oder einfach als süße Überraschung eignet. Zuerst wird der Biskuit teig zubereitet: Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen und nach und nach die Hälfte des Zuckers einrieseln lassen.

In einer separaten Schüssel das Eigelb mit warmem Wasser schaumig schlagen und dabei die andere Hälfte des Zuckers einrieseln lassen. Das Mehl sieben und kurz unter die Eigelbmasse rühren, dann Milch, Öl und den Abrieb einer Zitrone zügig unterrühren. Wichtig ist dabei, nur so viel zu rühren wie nötig, damit nicht unnötig Luft aus der Masse herausgeschlagen wird. Den Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech streichen und 15 bis 20 Minuten backen, bis der Biskuit goldgelb ist.

Nach dem Backen den Biskuit aus dem Ofen nehmen, mit etwas Zucker bestreuen, vom Blech nehmen und auf ein zweites Backpapier stürzen. Vorsichtig mit der gewünschten Außenseite nach unten auf einem Backpapier platzieren. Für die Füllung Sahne steif schlagen und gewürfelte Erdbeeren unterheben. Die Biskuitplatte gleichmäßig mit der Sahne-Erdbeer-Masse bestreichen, dabei einen Rand frei lassen.

Dann mit Klebeband in Form halten, um ein gleichmäßiges Aufrollen zu ermöglichen. Die Rolle vorsichtig von der Seite aufrollen, bei der man zuvor Einschnitte im Teig gemacht hat, damit sie leichter Wellen bildet. Die Rolle eng in Backpapier eingerollt mindestens zwei Stunden im Kühlschrank kaltstellen, damit sie ihre Form behält. Um ein Oval zu vermeiden, kann man die Rolle im Kühlschrank in einem sauberen Abflussrohr lagern - der Durchmesser sollte zur Dicke der Rolle passen.

Vor dem Servieren die Roulade aus dem Backpapier lösen, mit Puderzucker bestäuben. Die Enden können gerade abgeschnitten und ebenfalls mit Puderzucker bestäubt werden. Nach Belieben mit frischen Erdbeeren garnieren. Dieses Rezept ist nur eines von vielen leckeren Kreationen der WDR-Köche, die auf ihrer Übersicht die aktuellsten Ideen zusammengefasst haben





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