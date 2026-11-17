Der WDR streicht Klassiker wie 'Menschen hautnah' und fasst Magazine zusammen. Gründe sind der fehlende Beitragsanstieg und die Zielgruppe Jugend.

Das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland durchläuft eine fundamentale Umstrukturierung. Beim Westdeutschen Rundfunk ( WDR) fallen zahlreiche Sendungen dem Rotstift zum Opfer. Ein langjähriger Klassiker verschwindet nach 33 Jahren von den Bildschirmen. Gleichzeitig werden zwei etablierte Magazine zusammengelegt. Die Maßnahmen sollen ab 2027 greifen. Diese Änderungen sind Teil einer umfassenden Strategie.

Rundfunkbeitrag und Kostendruck

Die ARD und das ZDF richten ihr Programm aktuell neu aus. Dabei stehen die Sender vor zwei schwierigen Aufgaben. Sie müssen junge Menschen an die Mediatheken binden. Gleichzeitig müssen sie Kosten senken. Der Rundfunkbeitrag wurde nicht wie gefordert erhöht. Dieses Defizit muss kompensiert werden. Redaktionen werden daher zusammengelegt. Ganze TV-Formate fallen weg.

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Ende von 'Menschen hautnah'

Intendantin Dr. Katrin Vernau hat die Details bekanntgegeben. Die Doku-Reihe 'WDR Story' wird eingestellt. Sie war seit dem Jahr 2000 auf Sendung. Auch 'Menschen hautnah' ist betroffen. Diese Serie lief seit 1993. Dokumentationen werden jedoch weiter produziert. Sie kommen vorrangig in die ARD-Mediathek. Lineare Ausstrahlungen am Mittwochabend sind möglich.

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Neue Sendezeiten ab 2027

Am 4. April 2027 gelten weitere Änderungen. Die Magazine 'Hier und heute' und 'Servicezeit' fusionieren. Sie bilden dann eine gemeinsame Sendung. Diese läuft zwischen 17:00 Uhr und 18:45 Uhr. Der WDR folgt damit einem gängigen Muster. Andere dritte Programme handeln ähnlich. Dort wurden 'Mittagsmagazine' bereits gebündelt.

Zukünftige Programmentwicklungen

Noch ist nicht absehbar, welche Formate als Nächstes betroffen sind. Es ist möglich, dass weitere Programme wegfallen. Die Strategie zielt auf Effizienz ab. Sie soll Ressourcen für neue Inhalte freimachen. Die Zielgruppe Jugend bleibt im Fokus. Die Anpassungen dauern mehrere Jahre an.