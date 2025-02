We Happy Few: South of Midnight - Ein Einblick in die mystische Welt des Südens

We Happy Few: South of Midnight, das neue Kapitel der beliebten Serie, versetzt Spieler in eine mystische Welt im Süden der USA. Entdecke die Geschichte von Hazel, die sich gegen geheimnisvolle Kreaturen wehrt, um ihre Heimatstadt zu beschützen. Erfahre mehr über die einzigartige Welt, die kurze Spielzeit und die Entwicklung des Spiels.

We Happy Few : South of Midnight, Hazel , die Hauptfigur, begibt sich in den Sümpfe n des amerikanischen Südens auf eine Reise, um ihre Heimatstadt zu beschützen. Sie muss sich gegen mysteriöse Kreaturen behaupten. Gameplay Director Jasmin Roy enthüllte einige Details zur Geschichte und zum Spiel. Die Handlung spielt sich innerhalb von 24 Stunden ab und ermöglicht den Spielern, einen Tag in dieser mystischen Welt zu erleben.

Hazel sucht nach ihrer Mutter und konzentriert sich dabei weniger auf die Erkundung ihrer Umgebung. Das Spiel ist in seiner Struktur eher linear und bietet nur vereinzelt offene Bereiche. Zuvor hatten die Entwickler bereits vier verschiedene Biome enthüllt, die Hazel auf ihrer Reise durchqueren muss: den Sumpf, das Delta, die Appalachen und eine von New Orleans inspirierte Stadt. Die Tatsache, dass sie diese Orte in so kurzer Zeit durchquert, wurde bisher nicht bekannt gegeben. Die vergleichsweise kurze Spielzeit deutet jedoch nicht auf eine ebenfalls kurze Entwicklungszeit hin. Wie Roy erläuterte, musste der einzigartige Grafikstil erst entwickelt und umgesetzt werden. Seit den ersten Konzepten zu South of Midnight sind etwa fünf Jahre vergangen. Der Großteil des Spiels wurde jedoch in den letzten drei Jahren entwickelt.





