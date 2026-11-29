Im We-House am Baakenhafen sind die ersten Bewohner eingezogen. Ein Dachwald mit Obstbäumen, ein Gewächshaus und ein Restaurant von Oliver Klipp öffnen im Februar. Das Projekt setzt auf Gemeinschaft.

Im Baakenhafen in Hamburg ist mit dem We-House ein neues Wohnprojekt abgeschlossen, das Gemeinschaft und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt. Alle 54 Eigentümer und Mieter sind mittlerweile in die Apartments eingezogen, womit die Wohnphase offiziell begonnen hat. Parallel dazu bereitet sich die Gastronomie vor, die ab Februar für Gäste geöffnet sein wird. Der Betreiber wird der bekannte Hamburger Gastronom Oliver Klipp sein, der gemeinsam mit dem Projektleiter Yannik Hansen-Schütz arbeitet. Das Konzept des We-House s zielt darauf ab, Nachbarschaft und kollektives Leben im urbanen Raum neu zu definieren.

Architektur und Gemeinschaftsflächen im Überblick

Das Projekt wurde vom Familienunternehmen Archy Nova geplant, das von Yannik Hansen-Schütz und seinem Vater geführt wird. Sie setzen auf eine Architektur, die soziale Interaktion fördert. Im Erdgeschoss befindet sich ein Aufenthaltsraum, der als zentraler Treffpunkt dient. Zusätzlich stehen den Bewohnern ein Gäste-Apartment zur Verfügung, das von allen Mietern und Eigentümern für ihre Besucher gebucht werden kann. Im Keller sind eine gemeinsame Werkstatt und Carsharing-Stationen integriert, was den Individualverkehr im Stadtteil weiter reduziert. Die Adresse des Projekts lautet Baakenallee 45 in Hamburg.

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Technische Details des Dachwald-Projekts

Ein besonderes Highlight des We-House ist der Dachwald in 30 Metern Höhe. Um das Wort Wald nicht als bloße Übertreibung zu nutzen, wurden bereits etliche Bäume, die bis zu sieben Meter hoch sind, per Kran auf das Dach gehoben. Insgesamt sind dort 91 größtenteils heimische Pflanzen angesiedelt. Die Hoffnung der Planer besteht darin, dass diese Bäume gut gedeihen und langfristig bis zu 25 Meter hoch aufragen werden. Der Zugriff auf diesen Dachwald ist exklusiv den Bewohnern vorbehalten, was die Privatsphäre und den Naherholungswert erhöht.

Landwirtschaft auf dem Dach für Küche und Bewohner

Neben dem reinen Zierwert erfüllt der Dachwald eine funktionale Rolle in der Lebensmittelproduktion. Viele der gepflanzten Bäume und Sträucher tragen essbare Früchte. Dazu gehören Birnen, Pflaumen, Schwarzer Holunder, Hasel und Szechuanpfeffer. Diese Ernte wird später von den Bewohnern geerntet werden können. Yannik Hansen-Schütz bestätigt, dass die Früchte auch für die Gastronomie im Erdgeschoss genutzt werden. Neben den Obstbäumen stehen bereits große Gewächshäuser, in denen frische Salate, Kräuter und Gemüse für die Küche angebaut werden. Der Innenausbau der Gewächshäuser ist fast abgeschlossen, und die Fenster sind installiert.

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Gastronomische Konzeption und Eröffnungstermin

Das Restaurant im Erdgeschoss soll im Februar eröffnen. Betreiber wird Oliver Klipp sein, der Bruder von Zora Klipp, die unter anderem Blattgold und die Weidenkantine betreibt. Das kulinarische Konzept verspricht bodenständige, hochwertige Hausmannskost. Die Speisekarte wird sich nach dem richten, was das eigene Gewächshaus liefert, die aktuelle Jahreszeit bietet und regionale Partner bereitstellen. Hansen-Schütz beschreibt das Restaurant als das Wohnzimmer und den Nachbarschaftstreff des Gebäudes. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage in der Gastronomie branchenweit ist man optimistisch, dass viele Hausbewohner das Angebot regelmäßig nutzen werden.

Wohnungsmarkt und Bewerberinteresse am Standort

Die Nachfrage nach den Wohnungen im We-House war deutlich höher als das Angebot. Mehr als die Hälfte der 54 Wohnungen sind als Eigentumswohnungen konzipiert. Für die verbliebenen 22 Mietwohnungen gingen rund 600 Bewerbungen ein. Dies spiegelt das hohe Interesse an bezahlbarem Wohnraum mit Extras im Baakenhafen wider. Yannik Hansen-Schütz selbst bedauert, dass er sich keine Wohnung für seine Familie sichern konnte. Er bezeichnet sich scherzhaft als verrückt, da die Eröffnung eines Restaurants mitten in einer Phase hoher Schließungen in der Gastronomie stattfindet. Er vertraut jedoch auf die Attraktivität des Gesamtkonzepts und die Sicht auf den Hafen sowie die City Hamburgs von der großen Galerieebene.