Das We-House am Baakenhafen zieht ein. Projektentwickler Yannik Hansen-Schütz eröffnet im Februar ein Restaurant mit Gewächshaus im Baakenhafen.

Die 54 Wohneinheiten im Wohnprojekt We-House an der Baakenallee 45 im Hamburger Baakenhafen sind inzwischen vollständig bezogen. Alle Eigentümer und Mieter haben ihre neuen Zuhause bezogen, sodass das Gebäude nun aktiv genutzt wird. Parallel dazu werden die letzten Infrastrukturmaßnahmen auf der obersten Etage durchgeführt, um die unique Selling Proposition des Objekts abzurunden.

Dachwaldinstallation in 30 Metern Höhe

Im Zentrum der aktuellen Arbeiten steht die Anlage eines Dachwaldes in einer Höhe von 30 Metern. Projektentwickler Yannik Hansen-Schütz und sein Vater, die das Familienunternehmen Archy Nova führen, haben diese Visualisierung als Kernstück des Konzepts geplant. Mit einem Kran wurden bereits etliche Bäume, die bis zu sieben Meter hoch sein können, auf das Dach gehoben. Insgesamt werden dort 91 größtenteils heimische Pflanzenarten angesiedelt.

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Die Langfristplanung sieht vor, dass diese Bäume in der Zukunft eine Höhe von 25 Metern erreichen sollen. Der Projektleiter betont, dass die Bezeichnung Wald nicht übertrieben sein darf, sondern realistische Wachstumsziele widerspiegeln muss. Die gewählte Vegetation umfasst nicht nur Zierpflanzen, sondern bringt auch Ertrag. Viele der Bäume und Sträucher tragen Obst und Beeren.

Zu den gepflanzten Sorten gehören Birnen, Pflaumen, Schwarzer Holunder, Hasel und Szechuanpfeffer. Die Hoffnung der Entwickler ist, dass die Bäume gut gedeihen und diese Früchte später von den Bewohnern geerntet werden können. Yannik Hansen-Schütz bestätigt, dass die Ernte auch für die gastronomische Nutzung im Erdgeschoss relevant sein wird. Der Dachwald ist dabei strikt den Bewohnern vorbehalten.

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Gewächshaus und gastronomische Konzeption

Neben dem Dachwald sind auf der gleichen Ebene große Gewächshäuser aufgestellt. In diesen Strukturen sollen in naher Zukunft frische Salate, Kräuter und Gemüse für die Küche im Erdgeschoss angebaut werden. Der Ausbau ist nahezu abgeschlossen, die Fenster sind eingesetzt, sodass die Produktion von Lebensmitteln direkt am Ort des Verbrauchs möglich ist. Diese Struktur unterstützt das Ziel einer regionalen und saisonalen Versorgung.

Der Gastronomische Betreiber wird Yannik Hansen-Schütz gemeinsam mit dem Hamburger Gastronom Oliver Klipp übernehmen. Oliver Klipp ist als Bruder von Zora Klipp bekannt, der zudem das Blattgold und die Weidenkantine betreibt. Das Restaurant ist für eine Eröffnung im Februar anvisiert. Das Menü konzentriert sich auf bodenständige, hochwertige Hausmannskost.

Die Speisekarte wird sich ausschließlich nach den Angeboten des eigenen Gewächshauses, der aktuellen Jahreszeit und lokalen Anbietern richten. Hansen-Schütz beschreibt das Vorhaben als riskant, da er sich selbst als verrückt bezeichnete. Dennoch ist er überzeugt, dass das Restaurant zum Wohnzimmer und Nachbarschaftstreff wird. Die Mehrheit der Hausbewohner wird regelmäßig dort essen.

Gemeinschaftsstruktur und Immobilienmarktdynamik

Das We-House definiert Gemeinschaft durch eine Vielzahl spezifischer Räumlichkeiten. Im Erdgeschoss befindet sich ein Aufenthaltsraum als zentraler Treffpunkt. Den Bewohnern steht ein Gäste-Apartment zur Verfügung, das von allen Mietern für Besucher gebucht werden kann. Zusätzlich bieten die Kellerbereiche eine gemeinsame Werkstatt und Carsharing-Optionen für die Mobilität der Residents.

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Die Immobilienstruktur des Gebäudes besteht aus mehr als der Hälfte an Eigentumswohnungen. Von den verbleibenden 22 Mietwohnungen gingen rund 600 Bewerbungen ein. Die hohe Nachfrage unterstreicht die Attraktivität des Konzepts. Yannik Hansen-Schütz gibt an, etwas traurig zu sein, da er sich selbst keine der Wohnungen für seine eigene Familie sichern konnte.

Die Aussicht von der großen Galerieebene im Außenbereich blickt direkt auf den Hafen und in Richtung City. Diese Lage ergänzt die technischen und sozialen Infrastrukturangebote des Projekts. Mit der Eröffnung des Restaurants im Februar schließt das We-House seine Infrastrukturphasen ab. Das Projekt im Baakenhafen stellt somit eine vollständige Wohn- und Lebensgemeinschaft zur Verfügung.