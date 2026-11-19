We Love MMA 91 kehrt in die Barclays Arena zurück. Omar Amasha und Aslan Bagaev kämpfen im Mittelgewicht um eine Titelchance bei Deutschlands härtester Liga.

Am kommenden Samstag ist die Barclays Arena in Hamburg wieder Schauplatz von We Love MMA 91, der neunundneunzigsten Ausgabe von Deutschlands härtester Liga. Vor heimischem Publikum stehen insgesamt 13 Kämpfe auf dem Programm, wobei der Abend im Mittelgewicht mit dem Duell zwischen Omar Amasha und Aslan Bagaev seinen höchsten Stellenwert erhält. BILD überträgt den kompletten Fight-Abend live und bietet damit einer breiten Zuseherbasis direkten Einblick in die Aktionen der deutschen MMA-Szene.

Titelkampf im Mittelgewicht: Amasha und Bagaev

Omar Amasha von Gorilla Gym Hamburg sucht vor eigenem Publikum den entscheidenden Schritt zur absoluten Spitze der Liga. Der etablierte Hamburger Kämpfer hat sich in der professionellen Szene bereits einen soliden Namen gemacht, steht nun jedoch vor einer besonders schweren Aufgabe. Um die erhoffte Titelchance zu erzwingen, muss er einen ungeschlagenen Gegner besiegen, was die Bedeutung dieses specificen Kampfes unterstreicht.

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Als Kontrahent wartet Aslan Bagaev vom Spitfire Berlin auf, dem in der MMA-Community eine sehr große Zukunft vorhergesagt wird. Das Duell ist weit mehr als ein einfacher Sieg im Turnier, da der Gewinner die direkte Hoffnung auf eine Titelchance in der Folge verdient. Beide Athleten starten mit der klaren Zielsetzung, die eigenen Ambitionen gegen einen Gegner durchzusetzen, der als einer der vielversprechendsten Kämpfer der aktuellen Generation gilt.

Stakeholder und Trainingslager der Teilnehmer

Neben dem Hauptkampf im Mittelgewicht präsentiert das card weitere hochkarätige Paarungen, die das sportliche Niveau des Abends signifikant erhöhen. Eric Bergmann, bekannt unter dem Beinamen BJJ Canelo, vertritt RAMP sowie die Division One Academy aus Hamburg im Schwergewicht. Er trifft auf Mykhailo Linke vom Elevate Gym Bremen, was einen interessanten Vergleich zwischen zwei starken Gymnasien aus den norddeutschen Regionen darstellt.

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Im Bereich der Catchweight-Klassen kämpfen mehrere weitere Talente um Punkte und Reputation. Finn Schmetzer vom Berserkers Team Norderstedt tritt gegen Zemaray Afzali von MMA Lübeck an. Zudem steht Rustem Scholauschinow von Lee Gym Viskhan Kurkaev vom Team Werwolf Speyer gegenüber, was den internationalen Charakter der Veranstaltung unterstreicht, da Kämpfer aus verschiedenen Bundesländern repräsentiert werden.

Weitere Kämpfe und Gewichtsklassen

Die Mittelschwergewichts- und Catchweight-Kategorien bieten ebenfalls spannende Duelle. Ermir Dinaj aus dem Hammerbrook Gym und Team Ivory trifft auf Asalam Agaev vom Team Unity Performance. In der 72-Kilogramm-Klasse treten Porawit Thammaseeha vom Berserkers Team Norderstedt und Inti Mercado vom Combat Center Lüneburg gegeneinander. Beide Kämpfer haben ihre Trainingslager gut besucht und sind bereit für den Einsatz.

Adam Tadushaev von MMA Rostock erwartet Jaden Klinger vom Hammerbrook Gym und Team Ivory in der 80-Kilogramm-Klasse. Auch Krischan Böhmert vom Berserkers Team Norderstedt kämpft gegen Maxim Demtschuk vom Mountain Fight Gym. Rene Gilles vom Gorilla Gym Hamburg steht schließlich Deni Jandarbaev von Combat Sports Garrel gegenüber, was die hohe Dichte an qualifizierten Athleten in Hamburg und Umgebung zeigt.

Auswirkungen auf die deutsche MMA-Landschaft

We Love MMA 91 dient als zentrale Plattform für die Integration von aufstrebenden Talenten in die professionelle Szene. Die Veranstaltung in der Barclays Arena bietet nicht nur den Teilnehmern, sondern auch dem Publikum ein unvergessliches Erlebnis. Die live Übertragung durch BILD sorgt dafür, dass die Ergebnisse schnell in der gesamten Community diskutiert werden.

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Die Kämpfe werden maßgeblich dazu beitragen, die aktuelle Rangliste zu beeinflussen. Sieger wie Omar Amasha oder Aslan Bagaev können ihre Position in der Liga festigen oder sogar verbessern. Für das Publikum in Hamburg bietet sich die seltene Gelegenheit, solche hochwertigen Kämpfe aus nächster Nähe zu erleben. Die Atmosphäre in der Halle wird voraussichtlich intensiv sein, da die lokale Unterstützung für die Heimkämpfer groß ist.

Die Veranstalter haben alles für einen reibungslosen Ablauf vorbereitet. Das Event ist Teil einer längerfristigen Strategie, um die Popularität von Mixed Martial Arts in Deutschland weiter zu steigern. Mit starken Namen wie Omar Amasha zieht die Liga ein breites Spektrum an Fans an. Die nächsten Wochen werden zeigen, welche Kämpfer die Titelträume realistisch verfolgen können und wer noch den einen oder anderen Schritt auf der Leiter nach oben geht.