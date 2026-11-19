Am Samstag findet das 91. Event von We Love MMA in der Barclays Arena statt. Der Hauptkampf im Mittelgewicht bringt Omar Amasha und Aslan Bagaev gegeneinander. BILD überträgt live.

Am Samstag findet im Rahmen der Reihe We Love MMA die einundneunzigste Ausgabe der als Deutschlands härteste Liga bezeichneten Mixed-Martial-Arts-Liga in Hamburg statt. Die Veranstaltung in der Barclays Arena präsentiert insgesamt dreizehn Kämpfe, wobei der Fokus auf dem Mittelgewicht sduell zwischen Omar Amasha und Aslan Bagaev liegt. Der Kampf wird live von BILD übertragen und bietet den Siegern die Möglichkeit, sich für eine Titelchance zu qualifizieren.

Titelchance im Mittelgewicht: Amasha trifft Bagaev

Omar Amasha vom Gorilla Gym Hamburg strebt nach dem Sieg über Aslan Bagaev vom Spitfire Berlin den nächsten großen Schritt in Richtung Titel an. Der Hamburger hat sich bereits in der Profi-Szene etabliert und möchte jetzt endgültig nach ganz oben vordringen. Dafür muss er jedoch einen ungeschlagenen Gegner besiegen, der als Aslan Bagaev von Spitfire Berlin vor dem Käfig wartet. Bagaev wird eine große Zukunft vorausgesagt, was das Duell zu einer hochrangigen Begegnung macht, bei der es weit mehr als nur um einen einzelnen Sieg geht.

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Erweiterter Kampfplan: Schwergewicht und weitere Divisionen

Neben dem prominentesten Duell des Abends stehen weitere bedeutende Begegnungen auf dem Programm, die verschiedene Gewichtsklassen abdecken. Im Schwergewicht trifft Eric Bergmann, auch bekannt als BJJ Canelo, vom RAMP und Division One Academy Hamburg auf Mykhailo Linke vom Elevate Gym Bremen. Dieser Kampf stellt eine weitere Highlight-Begegnung dar, die das Interesse der Zuschauer auf sich zieht und die Tiefe des deutschen Mixed-Martial-Arts-Angebots unterstreicht.

Im Catchgewicht von 72 Kilogramm werden zwei weitere lokale Kämpfer gegeneinander antreten. Finn Schmetzer vom Berserkers Team in Norderstedt stellt sich Zemaray Afzali vom MMA Lübeck. Beide Athleten kämpfen um ihre Position und um die Anerkennung im nationalen sowie internationalen MMA-Umfeld. Der Kampf wird als spannungsgeladenes Duell erwartet, bei dem taktische Präzision und technische Überlegenheit entscheidend sein werden.

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Mittelgewichts-Duelle und regionale Vertretungen

Weitere Kämpfe im Mittelgewicht zeigen die Breite des Feldes. Rustem Scholauschinow vom Lee Gym tritt gegen Viskhan Kurkaev vom Team Werwolf aus Speyer an. Dieses Duell zwischen zwei erfahrenen Kämpfern aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands zeigt die Vernetzung der lokalen MMA-Szenen. Der Ausgang des Kampfes wird die weitere Karriereplanung beider Athleten maßgeblich beeinflussen.

Auch Ermir Dinaj vom Hammerbrook Gym und Team Ivory tritt im Mittelgewicht an und misst sich gegen Asalam Agaev vom Team Unity Performance. Diese Begegnung unterstreicht die competitive Natur der Liga und bietet den Zuschauern Einblick in die rising Stars der deutschen MMA-Landschaft. Jeder Sieg bedeutet hier einen wichtigen Schritt zur weiteren Professionalisierung und Sichtbarkeit.

Catchweight-Auftakt: Regionale Rivalitäten im Fokus

Im Catchgewicht von 80 Kilogrammen tritt Adam Tadushaev vom MMA Rostock gegen Jaden Klinger vom Hammerbrook Gym und Team Ivory an. Dieses Duell zwischen Athleten aus den nördlichen Bundesländern Hamburg und Rostock bietet eine starke regionale Rivalität, die von den Fans gespannt erwartet wird. Die technische Differenz zwischen den beiden Kämpfern wird im Mittelpunkt des Interesses stehen.

Ein weiterer Catchweight-Kampf im Bereich von 72 Kilogramm bringt Krischan Böhmert vom Berserkers Team Norderstedt gegen Maxim Demtschuk vom Mountain Fight Gym. Diese Begegnung zeigt die hohe Qualität der Athleten, die in diesen Gewichtsklassen an den Start gehen. Die Vorbereitung und die Strategie der Trainer werden entscheidend für den Erfolg sein.

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Zum Abschluss des Abends im Catchgewicht von 71 Kilometern tritt Rene Gilles vom Gorilla Gym Hamburg gegen Deni Jandarbaev vom Combat Sports Garrel an. Dieser Kampf rundet das umfangreiche Programm der neunundneunzigsten Ausgabe ab. Die Barclays Arena bereitet sich auf einen Abend mit hoher Intensität und spannenden Kämpfen vor, der die Leidenschaft für Mixed Martial Arts in Hamburg und darüber hinaus feiert.