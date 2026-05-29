Webac Holding AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Die Webac Holding AG lädt ihre Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung am 10. Juli 2026 in München ein. Der Vorstand und der Aufsichtsrat beabsichtigen, an der gesamten Dauer der Hauptversammlung teilzunehmen.

Webac Holding AG lädt ihre Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung am 10. Juli 2026 in München ein. Der Vorstand und der Aufsichtsrat beabsichtigen, an der gesamten Dauer der Hauptversammlung teilzunehmen.

Die Tagesordnung umfasst die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2025, des erläuternden Berichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss gebilligt und festgestellt. Die Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 ist vorgesehen.

Darüber hinaus soll der Nexia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, zum neuen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 gewählt werden. Die Aktionäre können sich unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes anmelden und das Stimmrecht ausüben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung beziehen und der Gesellschaft bis spätestens Freitag, den 3. Juli 2026, 24.00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, zugehen





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