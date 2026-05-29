Webac Holding lädt zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 ein

Die Webac Holding Aktiengesellschaft hat ihre Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am 10. Juli 2026 eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Wahl des Abschlussprüfers.

Die Webac Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in München hat ihre Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Freitag, den 10. Juli 2026, um 11:00 Uhr Ortszeit eingeladen.

Die Veranstaltung findet im Courtyard by Marriott Munich City Center, Schwanthalerstraße 37, 80336 München statt. Sämtliche Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats werden voraussichtlich während der gesamten Dauer der Hauptversammlung anwesend sein. Die Einladung und die ausführliche Tagesordnung wurden am 29. Mai 2026 veröffentlicht und sind auf der Unternehmenswebsite unter https://webac-ag.com/hauptversammlung.html abrufbar.

Die Webac Holding ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit ISIN DE0008103102 und WKN 810310. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 1.000.000 Euro, eingeteilt in 851.133 Stückaktien, wobei jede Aktie stimmberechtigt ist. Zum Zeitpunkt der Einberufung hält die Gesellschaft 63.353 eigene Aktien, aus denen keine Stimmrechte geltend gemacht werden können, sodass insgesamt 787.780 Stimmrechte bestehen. Die Tagesordnung umfasst fünf wesentliche Punkte.

Zunächst wird der festgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt, einschließlich des Lageberichts, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß § 289a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats. Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung erforderlich, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits am 24. April 2026 gebilligt und damit festgestellt hat. Die Unterlagen sind ab dem Tag der Einberufung über die genannte Internetseite zugänglich und liegen während der Hauptversammlung zur Einsicht aus.

Als zweiter Punkt steht die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 auf der Agenda. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Vorstandsmitglied Entlastung zu erteilen. Der dritte Punkt betrifft die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für denselben Zeitraum, ebenfalls durch einen gemeinsamen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat. Viertens wird die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 behandelt.

Der Aufsichtsrat schlägt die Nexia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf vor. Schließlich soll über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025 abgestimmt werden. Vorstand und Aufsichtsrat haben den Bericht gemäß § 162 AktG erstellt und prüfen lassen; der Vergütungsbericht sowie der Prüfungsvermerk sind ebenfalls auf der Website verfügbar. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und einen Nachweis ihres Anteilsbesitzes erbringen.

Der Nachweis muss sich auf den Geschäftsschluss des Nachweisstichtags beziehen - das ist Donnerstag, der 18. Juni 2026, 24:00 Uhr Ortszeit. Anmeldung und Nachweis müssen der Gesellschaft spätestens am Freitag, dem 3. Juli 2026, 24:00 Uhr, zugehen.

Die Adresse für die Einreichung lautet: Webac Holding AG c/o meet2vote AG, Marienplatz 1, 84347 Pfarrkirchen, Deutschland, oder per E-Mail an anmeldung@meet2vote.de. Aktionäre werden gebeten, diese Fristen einzuhalten, um ihr Stimmrecht ausüben zu können. Die Hauptversammlung bietet den Aktionären die Möglichkeit, sich über die Geschäftsentwicklung zu informieren und über wesentliche Unternehmensentscheidungen abzustimmen





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